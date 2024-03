As demandas dos fumicultores do Rio Grande do Sul

Assim como na abertura da Expodireto Cotrijal, no início de março, em Não-Me-Toque, a abertura da Expoagro Afubra, em Rio Pardo, teve como um dos temas centrais de discussão a questão da irrigação e a necessidade de incluir no programa do governo do Rio Grande do Sul os agricultores familiares e produtores de tabaco.

Agricultores ligados ao setor argumentam que é necessária maior atenção à cultura, com inovação e boas práticas, mas, também, com comprometimento do governo com as necessidades do campo gaúcho, com soluções agrícolas e um planejamento a longo prazo.

O Brasil é o segundo produtor de tabaco do mundo - a China é o primeiro - e o maior exportador há 30 anos. Na safra 2022/2023, embarcou 95% (585 mil toneladas) da produção para o mercado externo, principalmente para Bélgica, China e Estados Unidos, gerando uma receita de US$ 2,45 bilhões.

A cultura do tabaco é uma das atividades agroindustriais mais significativas no País, principalmente na Região Sul, onde envolve ao menos 508 municípios - 51% no Rio Grande do Sul, 28% em Santa Catarina e 21% no Paraná.

No que tange à produção sul-brasileira, a safra 2022/2023, segundo a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), chegou a 605.703 toneladas. Nesse cenário, o RS tem uma posição de destaque por ser o maior estado exportador do produto no Brasil. Na última safra foram colhidas 296 mil toneladas, em 131 mil hectares de lavouras em 206 municípios.

A cultura envolve diretamente mais de 138 mil produtores rurais na Região Sul (71 mil no RS) e gera milhares de empregos, com cerca de 40 mil postos diretos somente nas indústrias. No total, a estimativa é que envolva 552 mil pessoas, 284 mil apenas no RS.

A produção de tabaco é, por exemplo, a impulsionadora do desenvolvimento econômico do Vale do Rio Pardo. Para que se tenha uma ideia, 70% da arrecadação de Santa Cruz do Sul - o maior PIB da região - é proveniente da cadeia produtiva do tabaco.

Com a diminuição gradativa do consumo global, os produtores defendem, igualmente, a adoção de medidas protetivas ao segmento, com ajuda dos governos para promover outras culturas e reposicionar as famílias ligadas ao setor. Cultivos que também precisarão de apoio técnico e irrigação.

O fato é que a relevância do tabaco para o Estado é inegável, seja no aspecto econômico seja no social. São milhares de empregos gerados, não apenas nas áreas rurais, mas também em setores relacionados a processamento, transporte e comercialização.