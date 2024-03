Porto Alegre no centro da tecnologia e da inovação mundial

Porto Alegre se transforma nesta quarta-feira, mais uma vez, na capital brasileira da inovação com o 3° South Summit Brazil, encontro global sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo que acontece nos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico.

O ecossistema de inovação e negócios montado à beira do Guaíba é um momento para reunir empreendedores, criadores de conteúdo, jornalistas, investidores e gestores públicos e está se tornando a cada ano mais global e parte da dinâmica e energia da capital gaúcha.

Desde que South Summit Brazil desembarcou em Porto Alegre, em 2022 - surgiu em Madri, na Espanha, há 12 anos -, movimentou US$ 13 bilhões captados por startups ao longo da Startup Competition. Em valores gerais, o montante total levantado para a execução da agenda em 2024 passa de US$ 200 bilhões. Em 2023 foram US$ 123 bilhões.

Na edição do ano passado, os 22 mil metros quadrados de área receberam 50 países, 3 mil startups, 900 palestrantes e 150 patrocinadores e mais de 100 fundos de investimento, sendo 30 deles internacionais.

Neste ano, a estrutura foi ampliada, com a integração de mais um armazém à área, que passou para 40 mil m2. Precisa ser registrado, também, que os fundos de investimentos estrangeiros agora são 40 e, dos mais de 2 mil inscritos na competição de startups, há representantes de 81 nações dos cinco continentes.

Ao longo dos três dias, serão 600 palestrantes de vários países. São esperados 24 mil participantes, mil investidores e um total de 140 fundos de investimentos.

Não há inovação se não houver transformação social. Por isso, devem ser reconhecidos os projetos de impacto desenvolvidos durante o evento, promovidos pelo governo do Estado e uma série de organizações para que empreendedores periféricos, representantes de projetos sociais e estudantes da rede pública e municipal tenham acesso ao ecossistema no Cais Mauá.

Há, igualmente, as iniciativas transversais, voltadas para o impacto, ou seja, ações sociais voltadas a públicos específicos, como mulheres e jovens. São atividades que buscam promover inclusão e igualdade de oportunidades sociais dentro e fora dos muros do Cais Mauá.

Os números falam por si. O encontro global de fundos de investimento, startups e empresas virou mais do que um evento. É um marco no calendário de Porto Alegre, simbolizando um ecossistema que aparece e se desenvolve durante o ano inteiro, colocando a Capital e o Rio Grande do Sul na agenda de inovação mundial.