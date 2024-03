A necessária qualificação da mão de obra no RS

O aumento de oportunidades na educação profissional e tecnológica tem sido uma cobrança sistemática de diferentes setores da economia - como comércio, serviços, indústria e construção civil - ao longo dos anos, sobretudo devido à falta de mão de obra qualificada em algumas áreas. Por isso, a abertura de 100 novos campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) no Brasil, sendo cinco no Rio Grande do Sul, é motivo de comemoração dupla.

A primeira devido à chance que milhares de jovens e adultos terão para se qualificar. A segunda porque é um incentivo a um País que deseja e precisa se desenvolver em muitas áreas, mas não tem suficiente mão de obra qualificada.

Em 2013, sondagem da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) mostrou que a escassez de profissionais qualificados atingia 72% do setor industrial gaúcho, índice superior à média do País (65%). Os maiores gargalos estavam nas ocupações de operadores de produção (86,8%) e de nível técnico (77,4%).

Nove anos depois, em 2022, o mesmo levantamento mostrou que quase dois terços das indústrias gaúchas passavam por dificuldades para contratar trabalhadores em virtude da falta de profissionais qualificados. A situação era mais frequente na área de produção, na qual 99% enfrentavam problemas na busca por técnicos e, 98,1%, por operadores.

A verdade é que a educação profissional ainda patina no Brasil, mesmo com o crescimento no número de matrículas no ensino técnico profissionalizante em 2023. Foram 2,4 milhões ante 2,1 milhões em 2022, conforme dados do último Censo Escolar. Para 2024, uma das metas do Plano Nacional de Educação é alcançar cinco milhões de matrículas.

Um dos aspectos mais preocupantes é que outros 12,5 milhões não estão matriculados e não trabalham, o famoso público "nem-nem". Entre 18 e 24 anos, a taxa de desemprego estava em 16% no 3º trimestre de 2023 - duas vezes superior à média nacional. Esse atraso para ingressar no mercado de trabalho pode gerar consequências como rendimentos menores e impacto na economia no longo prazo.

Por isso é tão importante incentivar matrículas em cursos profissionalizantes. Hoje, o RS conta com três Institutos Federais de educação, que, juntos, somam 44 campi. Os municípios que receberão cursos - Porto Alegre, Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo e Gramado - comemoram, também, a possibilidade de se desenvolverem economicamente.