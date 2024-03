O papel da população no combate a doenças

O dia 11 de março marcou os quatro anos desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Covid-19 como pandemia. Passado esse tempo, é preciso fazer uma reflexão sobre o quanto a população teve um papel importante no combate ao vírus e, também, sobre os aprendizados para o combate a outras doenças.

Neste mês de março, é preocupante o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), Covid e gripe, assim como o crescimento do vírus sincicial respiratório, que afeta mais crianças e idosos. No Rio Grande do Sul, a situação preocupa, especialmente devido à chegada do outono. Com dias mais frios, as pessoas costumam ficar mais tempo em ambientes fechados, por isso, é importante redobrar a atenção a doenças virais.

Obviamente, os casos de Covid-19 não são tão graves quanto antes, sobretudo graças às vacinas, mas ainda ocorrem mortes. No Brasil, apenas nas primeiras dez semanas (até 9 de março) de 2024, foram notificados 381.446 casos e 1.789 óbitos por Covid-19.

No RS, dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) mostram que a alta nos casos de Covid-19 registrada em fevereiro deve seguir a mesma tendência em março. No mês passado foram notificados 13.918 casos. Em 12 de março - antes da metade do mês -, já eram 9.022 ocorrências. Há, também, um aumento nos casos de influenza, indicando uma coexistência de ambas as doenças.

Em 2024, foram notificados 13.636 casos de SRAG - pode ser causada por diversas doenças -, dos quais 5.285 (38,8%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Dentre os positivos, 68,6% foram atribuídos à Covid-19. Em seguida veio o vírus sincicial respiratório, responsável por 11,4% dos casos. A Influenza (gripe) correspondeu a 9,6% dos registros.

Não se pode esquecer que há apenas quatro anos o mundo parou devido à pandemia e os reflexos ainda são sentidos em diversos segmentos da economia. No momento, o RS enfrenta uma emergência sanitária em relação à dengue, mas, neste caso, restringir atividades de nada adianta.

Mesmo não sendo uma doença viral contagiosa, a população tem um importante papel, assim como teve com a Covid, no combate à proliferação e circulação do mosquito Aedes aegypti.

Agora, não são máscaras e uso de álcool, mas é preciso que cada cidadão revise, semanalmente, áreas internas e externas em suas residências, eliminando objetos com água parada. São essas ações que impedem o mosquito de nascer, cortando o ciclo de vida logo na fase aquática.