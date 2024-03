O papel da marca na credibilidade dos negócios

A terça-feira foi dia de conhecer as marcas gaúchas mais lembradas e preferidas na 26ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida pelo Jornal do Comércio. Poder ostentar ao lado de sua logo o selo do Marcas indica que o trabalho realizado pelas companhias junto à sociedade está sendo bem feito.

Marca é indicativo de credibilidade. Uma boa marca, que fica gravada na memória afetiva das pessoas, transmite uma mensagem que permanece por gerações e diz para os consumidores que aquele produto ou empresa tem qualidade e trata seus clientes com respeito e atenção, preocupando-se com seus desejos e necessidades.

Marcas consolidadas viram, inclusive, sinônimos dos produtos, com as pessoas passando a trocar o nome do produto pelo nome da marca.

Nesse sentido, o Marcas de Quem Decide aponta para o mercado o cenário da percepção da sociedade a respeito das suas empresas, sinalizando correções a serem feitas ou celebrando os bons resultados do trabalho realizado.

Conforme as próprias lideranças políticas e empresariais presentes no evento realizado no Teatro do Sesi, o Marcas é um estímulo às boas práticas das companhias, que percebem que estão realizando um bom trabalho, gerando valor junto à comunidade em que estão inseridas, e motivando uma competição sadia entre os empreendedores, que, ano após ano, buscam galgar melhores posições nos rankings de marcas mais lembradas.

A marca é o produto final que chega ao consumidor, resultado de todo um sistema de trabalho das empresas, que vai desde o fornecedor, passando pelo o trabalhador e chegando até os executivos. Ela liga o cliente com o produto, criando uma conexão que vai além da simples relação entre quem produz, que vende e quem compra. Uma marca robusta cria uma identidade para o negócio, transmitindo uma mensagem de segurança e confiança para o cliente.

De acordo com o conceituado teórico do marketing Phlip Kotler, a marca é uma "totalidade de percepções" sobre um produto, serviço ou negócio. São essas percepções que a pesquisa do JC captou nas 400 entrevistas realizadas em 47 cidades do Rio Grande do Sul e que estarão detalhadas com gráficos, artigos e interpretações no caderno especial que será publicado no dia 2 de abril, encartado na edição do JC.