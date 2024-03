Fios soltos e a importância da estética da cidade

A prefeitura de Porto Alegre declarou guerra aos fios soltos nas redes de energia da cidade. Na segunda-feira, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) ingressou com uma ação civil pública contra as empresas CEEE Distribuição, Claro, Oi, Vivo e Tim, com vistas a responsabilizá-las judicialmente pela falta de manutenção dos fios de telecomunicação e equipamentos instalados nos postes da cidade e que se encontram em desconformidade com as normas aplicáveis ao setor.

No processo, o município pede que as empresas sejam condenadas a fazer a inspeção e manutenção das redes e que sejam condenadas por danos morais coletivos e difusos em valor superior a R$ 11 milhões, na medida em que uma lei municipal (nº 11.870/2015) obriga as empresas e as concessionárias que fornecem energia elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço, por meio de rede aérea, a retirar de postes a fiação excedente e sem uso que tenham instalado.

A situação dos emaranhados de fios nos postes de Porto Alegre, boa parte deles sem utilização, tendo sido desconectados e abandonados, não chega a ser uma novidade. Há anos que basta erguer a cabeça e dar uma olhada para o alto dos postes para ver o quadro de desleixo com a cidade. O temporal que a assolou a Capital no dia 16 de janeiro veio para dar ainda mais visibilidade ao problema, na medida em que se tornou quase impossível sair pelas ruas da cidade sem encontrar fios pendurados, alguns arrastando no chão, inclusive.

A qualidade de vida em uma cidade passa diretamente pela eficiência da prestação dos serviços públicos e privados e pela conscientização cidadã da população em promover uma convivência harmoniosa e respeitadora. Fundamental também é a manutenção de uma cidade esteticamente acolhedora, que demonstre cuidado dos governos e da sociedade.

Fios soltos em profusão nos postes, além de prejudicar a estética da cidade, também estimulam a ação de criminosos que furtam os cabos e, por vezes, acabam deixando ruas ou regiões inteiras sem os serviços de energia, internet e telefonia.

A responsabilidade legal das empresas em cumprir o que determina a norma municipal impõe que elas devam seguir à risca o que diz a legislação e cabe ao ente público fiscalizar e cobrar o cumprimento da lei. Nesse sentido, a movimentação do Executivo municipal após tentar acordos malsucedidos com as companhias vem em boa hora.