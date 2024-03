Segurança pública também é importante para os negócios

O governo do Rio Grande do Sul divulgou boas notícias na última semana a respeito da segurança pública no Estado. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, pela primeira vez na série histórica, não foi registrado nenhum latrocínio (roubo seguido de morte) no mês de fevereiro no RS - em 2023 haviam sido sete casos.

Outro índice que apontou uma queda histórica foi o de roubos de veículos. Em fevereiro do ano passado, 323 gaúchos e gaúchas tiveram seus carros roubados no segundo mês do ano. Em 2024, foram 271, uma redução de 16%. Os crimes bancários também tiveram significativa queda, em relação ao ano anterior - 4 casos contra 6 no mesmo mês de 2023.

Se, na cidade, os números indicam uma melhora no cenário da segurança pública gaúcha neste começo de 2024, no campo o quadro não é diferente. De acordo com o levantamento, fevereiro deste ano teve o menor número de ocorrências de abigeato foi o menor da série histórica para este tipo de crime, com diminuição de 43% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram 217 ocorrências de furto abigeato no segundo mês deste ano contra 379 em fevereiro do ano passado.

Viver em segurança e sentir-se seguro é um fator primordial para a qualidade de vida das pessoas. Poder ir trabalhar, estudar, curtir momentos de lazer com a família sem sentir medo, sem achar que pode, a qualquer momento, ser vítima de algum criminoso, transforma o dia a dia da sociedade.

No mesmo sentido, um Estado seguro também se torna um estado atrativo para os negócios. Segurança pública é fator decisivo para competitividade, pois atrai pessoas e empresas que enxergam no Rio Grande do Sul um ambiente acolhedor e seguro, que proporciona garantias aos seus moradores, visitantes e empreendedores condições para investir seu tempo e seus recursos.

Enquanto, na cidade, a redução nos índices de latrocínios, homicídios e roubos de veículos impulsionam setores como o de serviços e o comércio, além de áreas como a construção civil, no campo, a queda nos abigeatos aponta para um panorama em que o produtor rural pode ampliar seus investimentos, projetar novas parcerias e diversificar as localidades onde atua.

Segurança Pública de qualidade salva vidas e estimula e impulsiona os negócios. Esses dois braços, por sua vez, quando apontam juntos para a mesma direção, tendem a impelir o Rio Grande do Sul para um momento de grandes investimentos, com atração de mão de obra qualificada e consequente desenvolvimento socioeconômico.