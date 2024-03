O 8 de março e uma reflexão sobre a violência de gênero

A insegurança é uma realidade para uma parcela significativa de mulheres brasileiras. Em um país com a quinta maior taxa de feminicídio do mundo e onde 35 mulheres são agredidas física ou verbalmente por minuto - das quais, em média, quatro são mortas -, o combate à violência de gênero não pode ser relativizado. Neste 8 de março, data em que se celebra as mulheres e suas lutas ao longo da história, fazer uma reflexão sobre o tema é mais do que necessário.

A violência de gênero é um dos grandes problemas sociais do Brasil na atualidade. Em 2023, em todo o País, foram 1.463 feminicídios. O número é 1,6% maior do que em 2022, mas, seguramente, subnotificado, já que o levantamento leva em conta apenas os casos que foram oficialmente registrados dessa forma pela polícia.

No Rio Grande do Sul, foram contabilizados 80 feminicídios no ano que passou - redução de 22% em relação a 2022. Em 2024, o Estado já soma 18 mortes de mulheres em contexto de gênero.

Desde 2015, quando o feminicídio foi incluído no rol dos crimes contra a vida, pelo menos 10.655 mulheres foram assassinadas, de acordo com levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Outro dado estarrecedor consta em uma pesquisa do Fórum junto ao Instituto Datafolha, na qual 27,6 milhões de brasileiras (com 16 anos ou mais) relataram terem sido vítimas de violência provocada por parceiro íntimo ao longo dos anos, enquanto 18,6 milhões afirmaram ter sofrido algum tipo de violência ou agressão.

As ações que vêm sendo tomadas pelo poder público podem até impedir que o número de ocorrências seja ainda maior do que são, mas se algo mais drástico não for feito, a tendência de crescimento seguirá em 2024. O RS, por exemplo, é pioneiro na implementação de monitoramento eletrônico de agressores - prevê a utilização de tornozeleiras eletrônicas para evitar que se aproximem das vítimas amparadas por Medidas Protetivas de Urgência.

O fato é que não se pode normalizar a morte de mais de 10 mil mulheres assassinadas em menos de uma década pelo simples fato de serem mulheres. A sociedade precisa se comprometer com um futuro mais igualitário. O poder público, obviamente, deve exercer seu papel, mas, pais e mães também precisam entender seus papéis na educação de meninos. Caso contrário, continuaremos a vivenciar uma cultura em que a mulher não tem o direito de dizer não, sob pena de ser agredida física, verbal, moral, sexual e patrimonialmente, e/ou morta.