O comportamento de condutores e a segurança viária

A falta de respeito às sinalizações viárias é um grave problema nas cidades brasileiras. E a situação não fica restrita a motoristas de automóveis e motocicletas - as maiores vítimas do trânsito -, se estende a pedestres e ciclistas.

O resultado é um número alarmante de acidentes com vítimas fatais: cinco óbitos por hora no País. A situação configura um importante problema de saúde pública global, uma vez que está entre as dez principais causas de morte em países de baixa e média renda e a 6° causa de incapacidade.

Para se ter uma ideia, no Brasil, 392 mil pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito entre 2010 e 2019. O aumento foi de 13,5% em comparação com a década anterior, conforme relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Obviamente, os dados são alarmantes, mas aqui é preciso fazer um recorte para o dia a dia e chamar a atenção para o trânsito nas cidades.

Quem dirige pelas ruas de Porto Alegre, por exemplo, sabe que quando um semáforo fica verde, nos segundos antes de acelerar e seguir em frente, é preciso dar uma olhada para os lados caso algum condutor da via transversal não tenha decidido passar o sinal vermelho. A situação é diária e engloba condutores de automóveis, de motocicletas e de ônibus. O mesmo vale para ciclistas que pedalam no contra fluxo.

Em 2023, o automóvel e a motocicleta foram os modais com maior envolvimento em acidentes fatais na cidade, mas a situação poderia ser pior se os condutores já não tivessem incutido essa percepção dos pequenos segundo antes de seguir em frente em um sinal verde.

Levantamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) indica 71 vítimas fatais no ano que passou, três a menos que em 2022. Condutores de moto estiveram envolvidos em 32 acidentes fatais, com 39 mortos.

Para enfrentar o problema, em 2022, a prefeitura de Porto Alegre lançou o Plano de Segurança Viária alinhado com as metas da 2ª Década de Ação pela Segurança no Trânsito da ONU. O objetivo é reduzir o número de mortes e de feridos com gravidade em 50% até 2030. Desde então, vem realizando intervenções em vias identificadas como problemáticas e fazendo abordagens preventivas e corretivas de condutores.

Mudar esse cenário depende, igualmente, dos condutores, uma vez que as ações comportamentais dos usuários das vias são as principais causas de acidentes. Por isso, é preciso que eles se vejam como parte do sistema de segurança viária. Não avançar aqueles segundos no sinal vermelho pode ser um primeiro passo.