Irrigação das lavouras é decisiva para o agro gaúcho

A mitigação dos efeitos das recorrentes estiagens no Rio Grande do Sul é um tema que vem sendo discutido há anos por sucessivos governos. Com os fenômenos climáticos se tornando cada vez mais frequentes, as dificuldades enfrentadas por agricultores e pecuaristas para fornecer a água necessária aos animais e às plantações ficam mais evidentes.

Não deixa de surpreender que, apesar dos fenômenos El Niño e La Niña não serem recentes - são registrados pelo menos desde o século 19 -, medidas para atenuar seus impactos ocorram de forma lenta.

O último La Niña chegou ao fim em fevereiro de 2023, após três anos de atuação, deixando um rastro de destruição no agro gaúcho. As perdas com a seca em 2022/2023, conforme a Famurs, ultrapassaram os R$ 100 bilhões, com mais de 380 municípios - 78% de 497 cidades -, afetados direta ou indiretamente, tendo declarado situação de emergência.

Agora, o RS está sob a influência do El Niño, fenômeno que causou também diversas perdas - humanas, econômicas e de infraestrutura - com o excesso de chuva. Preocupa, principalmente os produtores de grãos, a previsão de diferentes centros meteorológicos de que um novo La Ninã comece a atuar em junho, ou seja, trazendo novamente seca e a consequente escassez hídrica ao Estado.

Diante do clima adverso, a necessidade de implantação de sistemas de irrigação e de retenção de água nas propriedades rurais foi, justamente, um dos principais temas levantados na abertura da Expodireto Cotrijal 2024, em Não-Me-Toque, no início desta semana.

A cobrança veio poucos dias depois de o governo do RS lançar a segunda etapa do Programa Supera Estiagem, pelo qual serão disponibilizados R$ 213,2 milhões para a subvenção de projetos de irrigação, com estimativa de investimentos por parte dos produtores na ordem de R$ 2 bilhões. Em quatro anos, espera-se aumentar a área irrigada em 100 mil hectares.

Desde a primeira etapa do programa gaúcho, ao menos 170 poços já foram perfurados. Outros 220 municípios receberão cisternas com capacidade de 160 mil litros cada. A previsão é de que 452 municípios sejam beneficiados.

A irrigação é a resposta para impedir quebras de safras ou, ao menos, reduzir as perdas. O governo gaúcho e dirigentes de cooperativas e entidades ligadas ao agro defendem que a reservação de água é uma solução necessária, mas que muitas vezes esbarra na legislação ambiental. É preciso, portanto, chegar a um equilíbrio e investir massivamente para que a produção agrícola gaúcha alcance o patamar que de fato pode chegar.