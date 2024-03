É preciso atenção aos dados sobre suicídios de jovens

O suicídio não é um fenômeno recente, mas os altos números têm gerado um impacto cada vez maior e não deixam dúvidas de que a sociedade está diante de um grave problema de saúde pública.

Os meios de comunicação costumam evitar o tema para não despertar situações que podem incentivar pessoas em situação de vulnerabilidade emocional. Apesar disso, é preciso fazer um alerta para aumento da taxa de suicídio entre crianças e jovens, que subiu 6% por ano no Brasil entre 2011 a 2022.

Durante a pandemia de Covid-19, as discussões sobre transtornos mentais como ansiedade e depressão aumentaram, principalmente em decorrência da mudança da dinâmica nas relações sociais. E, mesmo com uma procura maior por terapias no período, os registros de suicídio se mantiveram persistentes. Os índices mostram que mais de 90% dos pacientes que tiraram a própria vida tinham uma doença mental relacionada.

Hoje, a depressão afeta 300 milhões de pessoas no mundo - 18,6 milhões no Brasil -, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. O mais grave é que no primeiro ano da pandemia, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou 25% em nível mundial.

Igualmente grave é o resultado do último grande mapeamento global de transtornos mentais, realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no qual o Brasil ficou no topo do ranking de países com maior prevalência de transtornos: cerca de 9,3% da população sofre de ansiedade patológica.

É importante considerar que no comportamento suicida os transtornos mentais são apenas um dos fatores associados, já que o ato de tirar a própria vida é determinado por diversas origens.

Em relação aos jovens, há o tabu de conversar sobre o assunto, como se falar sobre isso fosse gerar mais vontade de cometer o ato. Atualmente, esse inconsciente coletivo de que falar sobre é uma influência já é considerado um tabu por especialistas.

Entre outros fatores que contribuem para o suicídio de jovens está o bullying e casos de violência sexual e doméstica. Dessa forma, quem é pai, mãe e professor de jovens deve estar extremamente atento aos sinais. Às vezes, situações que parecem normais aos adultos, podem ser um indicador de que algo não vai bem.

Por parte do poder público é fundamental ter dados de qualidade disponíveis como estratégia de prevenção e monitoramento do suicídio, além de proporcionar acesso a serviços de atendimento em saúde mental em nível macro, o que ainda é ínfimo diante da evidente necessidade.