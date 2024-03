Recorde do agro impulsiona o PIB

A soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um País no período de um ano é medida pelo Produto Interno Bruto (PIB), cujos três pilares são as atividades relacionadas aos serviços, à indústria e ao agronegócio.

Em 2023, o PIB brasileiro subiu 2,9% na comparação com 2022 e somou R$ 10,9 trilhões no ano. E o grande destaque foi a agropecuária, com alta de 15,1% ante o ano anterior - crescimento três vezes maior do que o inicialmente previsto. Já o PIB per capita, ou seja, a distribuição do valor total dividido pelo número de habitantes, alcançou R$ 50.194,00 - 2,2% de avanço.

No que toca à industrialização, os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram um avanço de 1,6%. Índice baixo se comparado ao recorde da agropecuária e ao igualmente tímido crescimento do setor de serviços, de 2,4%.

Obviamente, é preciso comemorar o desempenho da agropecuária no ano que passou. Os recordes na produção de soja, com alta de 27,1% em 2023 ante 2022, e de milho, que avançou 19% na mesma comparação, foram um alento a uma economia que patina pelo menos desde 2014.

É preciso lembrar que a agropecuária também é uma importante fonte de empregos no Brasil, empregando milhões de pessoas em diversas etapas da produção, desde a plantação até o processamento e distribuição dos produtos. Igualmente possui um peso enorme na balança comercial, já que o País é um dos maiores exportadores mundiais de grãos.

Para um crescimento econômico sustentado, não se pode apostar todas as fichas em apenas um setor. Em 2024, a agropecuária não deve ter o mesmo desempenho do ano passado, principalmente devido a fenômenos climáticos extremos nos últimos meses.

Por isso, para o desenvolvimento da economia brasileira, a indústria também precisa crescer. Em 2023, a melhora do mercado de trabalho foi um estímulo ao setor. Por outro lado, o nível elevado dos juros foi um revés, já que as altas taxas no País - mesmo com vários cortes sucessivos - encareceram o consumo de bens, principalmente os de maior valor agregado.

Outro ponto que precisa ser levado em conta para o pouco avanço é o foco da indústria no mercado interno, com pouca inovação e alta proteção.

A expectativa de dias melhores no setor industrial e de uma maior participação no PIB de 2024 passa pelo Nova Indústria Brasil. O programa federal busca estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico, ampliar a competitividade da indústria brasileira, nortear o investimento, promover melhores empregos e impulsionar a presença qualificada do País no mercado internacional.