A Inteligência Artificial nas eleições municipais de 2024

O processo eleitoral no mundo mudou radicalmente com a internet e o acesso instantâneo a informações proporcionado por essa tecnologia. Hoje, se tem acesso a uma quantidade maior de informações, mas, ao mesmo tempo, é preciso ficar atento à veracidade do que se lê, ouve e assiste, sobretudo em um ano em que o Brasil passará por eleições municipais para eleger prefeitos e vereadores.

Isso porque a combinação de Inteligência Artificial (IA), deep fake, fake news e transmissões ao vivo (lives) pode representar um desafio significativo durante o período eleitoral.

A propagação de fake news (notícias falsas) e desinformação durante períodos eleitorais têm sido uma preocupação crescente em países democráticos. Visando proteger o processo eleitoral de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou um pacote de medidas para o combate à desinformação.

Foram definidas orientações a juízes para a remoção de conteúdos, além da responsabilização de plataformas e provedores que não acatarem as resoluções da Justiça em tempo hábil.

As eleições 2024 serão as primeiras com o uso, além de redes sociais e Whatsapp, da IA. Por isso, causa particular apreensão as deep fakes. Por meio da IA, a tecnologia permite a criação de vídeos e imagens falsos - emulando até mesmo a voz pela qual se quer passar -, muitas vezes difíceis de serem distinguidas da realidade. Isso pode ser usado para criar declarações falsas ou situações comprometedoras envolvendo candidatos e influenciando a opinião pública de maneira enganosa.

Mais aterrador ainda é a possibilidade de personalizar mensagens políticas, direcionando-as especificamente para públicos segmentados, e criando-se bolhas de informações, polarizando ainda mais a sociedade.

Combater fake news e desinformação é um esforço conjunto que envolve governos, plataformas de mídia, sociedade civil e indivíduos para proteger a integridade dos processos democráticos.

Para enfrentar esses desafios, é crucial promover a alfabetização digital, educando o público sobre como identificar e evitar desinformação. Além disso, governos, plataformas de mídia social e instituições de verificação de fatos desempenham um papel vital na implementação de políticas e ferramentas para combater a disseminação de informações falsas. A regulamentação adequada, como a promovida pelo TSE, é um importante norteador de como os políticos devem se comportar, mas também de como a sociedade deve ficar atenta para saber diferenciar liberdade de expressão de agressão.