O inestimável custo humano e econômico da guerra da Ucrânia

Maior conflito na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Ucrânia pela Rússia completou dois anos em 24 de fevereiro com milhares de civis e militares mortos - os números são incertos -, o deslocamento forçado de milhões de pessoas e um inegável abalo às economias globais.

O pior é que não se vislumbra um fim no horizonte. Ao menos, até o momento, a estratégia dos Estados Unidos e seus aliados de, por meio de sanções econômicas, forçar a Rússia a retirar as tropas do campo de batalha, não deu certo.

Quando a "operação militar especial" - nome atribuído pelo presidente russo, Vladimir Putin, à guerra - teve início, a Rússia acreditava que a ação seria encerrada em poucos dias, o povo ucraniano saudaria as tropas como libertadoras, e o governo da Ucrânia entraria em colapso. Mas nenhuma dessas previsões se concretizou.

A expectativa do Ocidente, no começo da guerra, era a de vencer o conflito por meio do isolamento econômico e político de Moscou. No entanto, o que se viu foi a união dos principais adversários dos EUA, China, Rússia e o Irã, que acabaram se beneficiando do contexto.

O que se pode afirmar até aqui é o inestimável custo humano da guerra. Mesmo que um levantamento oficial não esteja disponível, uma vez que os números são tratados como "segredo de Estado" por ambos os lados, a contabilização independente de baixas somente entre militares dá conta de 200 mil óbitos - a maior parte do lado russo. Entre civis, grande parte mulheres, idosos e crianças, as vítimas ultrapassariam 10 mil.

No meio da destruição maciça, dos contínuos bombardeios e ataques com mísseis, há de se levar em consideração, também, o número de deslocados. Atualmente, há quase 6,5 milhões de refugiados ucranianos vivendo em outros países, sobretudo na Europa, enquanto cerca de 3,7 milhões de pessoas continuam deslocadas à força dentro da Ucrânia.

Há dois anos, a invasão da Rússia ultrapassou a fronteira com a Ucrânia e atingiu a economia mundial, seja pela ruptura das relações de fornecimento de energia - que afetou sobretudo a Europa, dependente dos russos -, seja pela paralisação na exportação de grãos ucranianos como milho e trigo, o que levou ao aumento dos preços dos alimentos e ao desabastecimento de produtos estratégicos.

O fato é que, além da aparente sensação de segurança mundial ter sido rompida, a guerra matou milhares e tornou o mundo mais pobre, obscurecendo as perspectivas econômicas futuras.