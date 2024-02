A energia eólica e a mudança na matriz econômica gaúcha

A exploração de petróleo e gás e, principalmente, a geração de energia eólica offshore devem ganhar uma posição de destaque na economia do Rio Grande do Sul nos próximos anos. Hoje, tramitam no Ibama, 27 iniciativas a serem implementadas por aqui. O número é o maior entre os estados brasileiros.

E, mesmo que a busca por petróleo na costa gaúcha, na chamada Bacia de Pelotas, ainda demore algum tempo, devido ao levantamento de dados para investigar se há reservatórios, a confirmação da Petrobras, na semana passada, de que a medição de ventos para geração de energia via offshore deve ocorrer em breve, é animadora.

O fato de a exploração de petróleo demorar se deve aos levantamentos ainda em etapas iniciais. Em dezembro passado, quatro empresas venceram o leilão realizado pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP) para explorar 44 blocos da Bacia de Pelotas.

Sondagens realizadas na costa gaúcha anteriormente nunca encontraram reservatórios de petróleo ou gás. A última tentativa de perfurar um poço na Bacia de Pelotas ocorreu em 2001. No entanto, a Petrobras voltou a ter interesse na costa gaúcha após descobertas de reservas gigantes na Namíbia, no sudoeste da África, que tem características geológicas semelhantes.

Já no que toca à exploração de vento, o RS entrou em 2024 como o estado com o maior número de projetos de energia eólica offshore (no mar) buscando suas licenças e, também, o que possui a maior área a ser ocupada: 18.346 quilômetros quadrados.

O mais recente projeto de parque eólico a ser construído na costa gaúcha a ingressar no Ibama para obter licenciamento ambiental pertence à francesa TotalEnergies, que já tinha uma proposta anterior. Enquanto um dos parques ficará no Litoral Sul gaúcho, nas proximidades de Rio Grande, o outro será no Litoral Norte, perto de Cidreira e Tramandaí.

O Estado ainda não possui parques no mar, somente em terra. Mas um bom exemplo do quanto as receitas de alguns municípios podem aumentar é o que ocorreu em Osório, no Litoral Norte, a partir de 2005. Naquele ano, foi instalado o Complexo Eólico de Osório, pela Enerfin do Brasil, considerado, à época, o maior da América Latina.

Na primeira década de operação dos aerogeradores, a receita de Osório, reforçada pela atração de outros investimentos, mais do que dobrou, saindo de R$ 126 milhões, em 2005, para R$ 275 milhões. Em 2020, o município tinha o segundo maior PIB do Litoral, com R$ 1,6 bilhão - quatro vezes maior do que em 2005.