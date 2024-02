A safra de arroz no desempenho do PIB do Rio Grande do Sul

A colheita do arroz começa nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. O momento será de conferir a real extensão dos danos causados pelos alagamentos provocados pelas chuvas em excesso nos últimos meses de 2023 - que levaram ao atraso na semeadura - e dimensionar se de fato a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para o Estado irá se concretizar. A estimativa é de que o RS tenha uma produção de 10,8 milhões de toneladas, 7,6% acima da safra anterior.

Além de chuva em excesso, o ano passado também foi de aumento do valor do arroz, que superou a barreira dos R$ 130,00 a saca de 50 quilos. Muito disso se deu por conta da redução da área plantada - o que já ocorre há alguns anos -, do aumento das exportações, das consequências do El Niño e do menor volume estocado nos últimos 15 anos.

E nesse cenário, o consumidor final também não escapou da elevação de preços. Em Porto Alegre, por exemplo, o arroz, um dos principais produtos da cesta básica, registrou aumento de 25,53% em dezembro, o maior entre os itens que a compõem. Agora, com a safra que se inicia, a tendência é que o aumento da oferta faça os preços caírem a partir de março.

Além do consumo interno, o País - 9º maior produtor do grão no mundo - também se destaca na exportação. Dados da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) mostram que as exportações brasileiras de arroz beneficiado totalizaram 1,7 milhão de toneladas em 2023 - queda de 13% em relação a 2022 -, com receita de US$ 622 milhões - recuo foi de 5,2%. O resultado, mesmo baixo, foi o segundo melhor da história.

Em 2024, o volume exportado deve cair para 1,5 milhão de toneladas, mesmo com a recuperação produtiva no País. Os preços internos acima das paridades de exportação e a recomposição produtiva norte-americana influenciam neste cenário.

É preciso levar em conta, da mesma forma, a situação da Índia, maior exportador mundial de arroz. O país impôs em julho passado uma taxa de exportação de 20% como forma de aliviar a inflação alimentar. A medida, válida até 31 de março, deve ser estendida, mantendo a oferta mundial restrita e levando os preços a atingirem novos picos.

A despeito das oscilações, o RS, líder nacional no ranking de produção - cerca de 70% -, tem no cultivo do arroz uma notável importância econômica, e a recuperação da produção deve compor uma importante parcela tanto do desempenho do PIB agropecuário, cuja previsão é crescer 41%, quanto no Valor Adicionado Bruto (VAB) do agronegócio, com estimativa de aumento superior a 20%.