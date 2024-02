O uso de celulares e os desafios a alunos e professores

O início de um novo ano letivo sempre traz desafios às escolas, mas sobretudo a crianças e adolescentes. Em um mundo cada vez mais conectado, é preciso pensar nas perspectivas educacionais e colocar em discussão os desafios que se apresentarão em 2024.

Para superá-los, é preciso levar em conta, além da dinâmica escolar, uma gestão mais eficaz da aprendizagem. Um dos pontos que tem causado apreensão é o uso de celulares no ambiente escolar.

Logo após a pandemia, quando as aulas, depois de um período integralmente online retornaram ao presencial, as escolas entenderam que deveriam incorporar as telas às atividades, considerando também as dificuldades de sociabilização dos alunos causadas pelo isolamento.

Igualmente, ampliou-se o uso de tecnologia na educação, e o celular ganhou status de ferramenta pedagógica, tendo o uso requisitado em sala. A ideia geral era a de aproveitar o que seria o lado positivo da ferramenta, uma vez que crianças e adolescentes pareciam incapazes de se desgrudar do aparelho.

Na prática, mostrou-se inviável conter o uso de redes sociais e jogos online e se percebeu que o celular, mesmo quando guardado nas mochilas, atrapalha a concentração.

Agora, atentas ao risco, escolas públicas e particulares no Brasil e em outros países têm ampliado a restrição ao uso no ambiente escolar, diante de estudos que apontam graves consequências do uso excessivo do aparelho por estudantes, tanto para o aprendizado quanto para a saúde mental.

No Rio Grande do Sul já tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que proíbe o ingresso e o uso de telefone celular nas salas de aula de escolas estaduais. A proposta defende a restrição aos aparelhos diante de pesquisas que mostram os impactos negativos.

A recomendação às restrições consta, também, em um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) de 2023. O levantamento foi contundente ao apontar a associação negativa entre o uso das tecnologias e o desempenho dos estudantes. Em julho, quando o relatório foi divulgado, um em cada quatro países já possuía regras para restringir o celular nas escolas.

A situação, obviamente, não é unânime entre pais e professores. Mas é importante que seja discutida, especialmente em tempos em que a tecnologia desempenha um papel central na segurança e educação dos estudantes. Para isso, é recomendável levar em conta de que forma o celular afeta alunos, tanto em relação à saúde mental quanto à aprendizagem e ao relacionamento com colegas.