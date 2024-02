O peso da violência e da criminalidade no PIB do Brasil

A economia mundial dá sinais de estabilidade, mesmo com a insegurança política, econômica e social afetando diversos países - no continente americano, Argentina e Equador são exemplos -, e a persistência das guerras entre Rússia x Ucrânia e Israel x Hamas. Se as guerras afetam a economia europeia mais profundamente, na América Latina, o que influencia a economia é, sobretudo, o crime e a violência. A região é responsável por quase metade das vítimas de homicídios no mundo, apesar de representar pouco mais de 8% da população global, conforme as Nações Unidas.

Um estudo do Institute for Economics and Peace posicionou o Brasil (132ª posição) entre os 35 países mais inseguros do mundo entre 163 nações. Em comparação com outros latino-americanas, apresenta índices muito baixos de segurança e está entre os cinco mais inseguros, ficando atrás somente de Colômbia, Venezuela e México. A média de assassinatos no Brasil hoje, é de 21 por 100 mil habitantes.

Os números mostram os desafios para o Brasil. Estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) evidencia que o PIB do País - uma das métricas cruciais para avaliar o desenvolvimento de uma nação - poderia crescer 0,6% a mais ao ano se o nível de criminalidade recuasse para o índice da média mundial.

O PIB é uma medida que representa o valor total de todos os bens e serviços produzidos durante um período. À medida que a economia se expande, cria-se a expectativa de melhoria nas condições de vida, acesso a empregos e serviços públicos.

O mesmo estudo do FMI mostra que ao reduzir a criminalidade, o País atrairia mais investimentos externos. A persistente situação desencoraja investimentos estrangeiros, dificulta a acumulação de capital, afastando investidores que temem o roubo e a violência, e eleva os custos operacionais, sobretudo com pagamentos de seguros, reforço na segurança e aumento do valor do frete. Além disso, a criminalidade pode criar um ciclo vicioso, com o medo da violência afetando o comportamento das pessoas, restringindo atividades econômicas e a circulação em determinadas áreas.

Com esse cenário, o Brasil enfrenta o desafio de equilibrar o crescimento econômico com a redução da criminalidade e a promoção da igualdade social. A compreensão das interconexões entre PIB, economia e criminalidade é fundamental para orientar políticas públicas eficazes que busquem promover um desenvolvimento sustentável e criar um ambiente seguro e justo para todos.