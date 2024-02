A volta às aulas e a compra de materiais escolares

Grande parte das escolas de Porto Alegre retorna às aulas na próxima semana. A cada início de ano letivo, além da correria para providenciar material escolar, é preciso pesquisar bons preços.

Os primeiros dois meses do ano já são de gastos com o pagamento de tributos como IPVA e IPTU e para quem tem filho em escola privada, é preciso colocar na conta, também, o reajuste das mensalidades - no Rio Grande do Sul, o aumento médio foi de 8,6%, percentual acima da inflação. Por isso, é preciso ter atenção para não desequilibrar o orçamento com as despesas do início do ano letivo.

Enquanto alguns pais já se programam e vão comprando os materiais escolares de uso comum do dia a dia - cadernos, canetas, lápis, borracha, etc - nos meses que antecedem as aulas, assim diluindo os gastos, outros deixam tudo para a última hora.

Assim como postergar compromissos é uma característica atribuída aos brasileiros, é comum ouvir também que no Brasil o ano só começa, de fato, após o Carnaval. Pesquisa divulgada pelo Sindilojas Porto Alegre em 30 de janeiro traz dados que reforçam os ditados populares, já que a previsão é de que o volume de compras aumente só na véspera ou na semana de retorno às aulas.

Segundo 61,8% dos lojistas consultados, a procura por material escolar ainda estava baixa naquela data. Para 46% dos respondentes, a previsão era de que as vendas aumentassem próximo ao retorno das aulas - seja na semana anterior ao início (34,2%) ou na véspera (11,8%).

Nas compras de última hora, a paciência pode se esgotar rápido diante de lojas cheias e filas, mas, se o consumidor quer economizar, deve estar preparado para pesquisar. Um levantamento da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório aponta que os produtos da lista estão, em média, 8,5% mais caros em relação a 2023. O principal motivo foi a alta dos preços das matérias-primas, como papel e tinta.

Ainda assim, para quem deixou para a última hora, a notícia boa é que, em relação a janeiro, os preços estão menores. Na segunda pesquisa do Procon Porto Alegre sobre os itens básicos mais solicitados nas escolas, divulgada no dia 8 de fevereiro - a primeira foi em 12 de janeiro -, a variação entre o maior e o menor preço dos itens diminuiu.

No levantamento, o órgão consultou os valores de 33 produtos. Para 30 deles os preços médios estão mais baixos. Isso não quer dizer que quem vai às compras nesta ou na próxima semana não precise pesquisar, já que, de loja para loja, a disparidade nos preços que pode ultrapassar 100%.