A revitalização do Cais Mauá é importante para o RS

Após quase 40 anos de projetos que não saíram do papel, discussões e muita espera pela integração de um cartão postal de Porto Alegre com a cidade, as obras de revitalização do Cais Mauá devem finalmente se concretizar neste ano.

Pelo menos essa é a expectativa depois que o governo do Estado definiu, em leilão, a concessão da área do antigo porto da Capital para um consórcio privado.

Além da restauração dos armazéns históricos, o espaço deve receber bares, restaurantes, atividades culturais e movimento das pessoas para passear, consumir, ver o pôr do sol, ou apneas transitar por um dos lugares mais bonitos da cidade.

O vencedor do leilão foi o Consórcio Pulsa RS, liderado pela empresa Spar Participações, Desenvolvimento Imobiliário LTDA e Credlar Empreendimentos Imobiliários. O contrato deve ser assinado entre 60 e 90 dias e, a partir daí, começam em 6 meses.

Nos cinco primeiros anos, a obrigação é reestruturar o patrimônio histórico (armazéns tombados e pórtico central) e revitalizar a área das Docas, que receberão edifícios residenciais e corporativos.

A retirada de parte do Muro da Mauá, com um novo sistema para evitar a inundação da cidade, também deverá ajudar a integrar o Cais com o Centro Histórico.

Em 2022, um ano após o Cais Mauá completar 100 anos, foi lançado um novo edital, mas não houve interessados. Agora, o consórcio vencedor assume, renovando a esperança dos gaúchos em ver mais uma área que possa ser aproveitada, a exemplo do Cais Embarcadero e dos trechos e 1 e 3 da orla da Guaíba.

A área concedido vai da Usina do Gasômetro até a Rodoviária, são 3 quilômetros e 181,2 mil metros quadrados de área. O trecho dos armazéns até o Gasômetro será explorado pela iniciativa privada por 30 anos a partir da assinatura do contrato, e depois volta ao poder público. O empreendedor injeta R$ 353,3 milhões na área dos armazéns históricos.

As Docas ficarão em definitivo com o consórcio vencedor. É a contrapartida do Estado, que aporta R$ 144,8 milhões na forma de patrimônio, repassando os terrenos onde serão erguidas torres de até 150 metros de altura.

Os benefícios são expressivos: o Estado estima arrecadar por ano R$ 12,5 milhões com o comércio no Cais. Além disso, as obras têm potencial para beneficiar, de forma gradativa, o turismo e o desenvolvimento da cidade e do Rio Grande do Sul, além de gerar novos empregos.