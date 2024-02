A importância da safra de milho no Rio Grande do Sul

Os produtores de milho foram os que mais sentiram os efeitos da severa estiagem no Rio Grande do Sul na safra 2022/2023. Agora, o momento é de recuperação e a expectativa é de atingir uma produção de 6 milhões de toneladas, ou seja, 53,24% acima do produzido no período anterior (3,9 milhões).

A primavera não favoreceu os produtores rurais gaúchos. A primeira semeadura de milho ocorreu em setembro, período no qual o Estado sentia os primeiros sinais do fenômeno El Niño, com a chuva em excesso. A situação também causou transtornos para a conclusão das colheitas das culturas de inverno, como trigo, aveia e cevada. Contudo, as lavouras plantadas após foram beneficiadas pela chuva mais esparsa, proporcionando condições ideais.

Igualmente, as condições climáticas têm desempenhado um papel crucial para soja, arroz e feijão de primeira safra, situação que causa incertezas e prejudica a tomada de decisão pelos produtores. Apesar da conjuntura, 100% das lavouras já estão semeadas e tudo transcorre dentro da normalidade.

Por isso, é muito provável que a previsão de uma safra de milho quase 50% maior do que a passada se confirme. A safra de milho maior deve beneficiar diretamente o setor de proteína animal, principalmente suínos, cujas rações são compostas em mais de 75% pelo grão. Há a possibilidade de o Brasil embarcar para o exterior carne suína com osso e miúdos, com esperado crescimento nas vendas de 6,6% (neste ano, o acréscimo chegou a quase 9% no confronto com 2022). Para isso, o milho é essencial.

A indústria de rações no Rio Grande do Sul também vai crescer neste ano. Somente em uma fábrica prevista para abrir neste mês, a previsão é triplicar o consumo de milho, com 1,5 milhão de sacas ao mês.

Se no País a estimativa é de uma menor produção de milho para 2023/2024, o que somado à maior oferta disponível no mercado internacional (em meio à boa safra norte-americana), deve reduzir o volume de exportações brasileiras do grão em 2024, no Estado a situação é oposta e deve beneficiar, por outro lado, o mercado interno.

A posição gaúcha é vantajosa em comparação com estados do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, já que nessas regiões o cultivo de primeira safra acabou prejudicado pelas chuvas reduzidas e altas temperaturas. Mesmo com os reveses, porém, o Brasil deve continuar a ser o maior exportador de milho do mundo, e o Rio Grande do Sul irá despontar.