O ano legislativo na Assembleia do Rio Grande do Sul

O recesso parlamentar chegou ao fim para os deputados gaúchos. Um tema importante que está sendo pautado na retomada dos trabalhos é a tentativa de reversão do corte de benefícios fiscais a 64 setores da economia gaúcha. A medida, definida por decreto do governador Eduardo Leite, é questionada por federações empresariais.

O plano B, como chama o governo, foi uma alternativa à retirada do projeto de aumento do ICMS. Os deputados tentam a reversão por meio de Projetos de Decreto Legislativo, algo que o governo já alertou ser inconstitucional.

O argumento do Piratini é que os benefícios foram concedidos por decreto do governador e, assim, também pela mesma medida, podem ser retirados.

Empresários de diferentes setores se mostram preocupados em como a economia vai reagir, já que o corte afeta da indústria ao varejo, podendo ter efeitos sobre a competitividade do Estado.

O tema é colocado logo no início da gestão do deputado estadual Adolfo Brito (PP), que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. O assunto estará em discussão.

Outra iniciativa que emergiu durante o recesso e que estará em debate no Parlamento no início dos trabalhos é a possibilidade de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as concessionárias de energia, em função da demora do restabelecimento do serviço após o temporal de 16 de janeiro.

Mas o novo presidente do Parlamento já definiu como prioridade outra questão, fundamental para a economia do Rio Grande do Sul, a irrigação, pautando questões como reservação de água e piscicultura.

Considerando os efeitos recorrentes do clima sobre a safra, é uma pauta relevante. Nos últimos cinco anos, três safras foram fortemente afetadas. A ideia é viabilizar projetos para que os pequenos e médios produtores possam ter açudes para irrigar suas propriedades quando não houver chuva.

Para isso, tramitam hoje na Casa ao menos quatro projetos com propostas de alteração do Código Estadual do Meio Ambiente. Entre as mudanças estão a possibilidade de intervenção em Áreas de Preservação Permanente, as APPs, e a flexibilização de licenciamentos.

Outro desafio será manter a constância e a efetividade dos trabalhos com a agenda das eleições municipais de 2024, especialmente no segundo semestre. Espera-se que o Parlamento cumpra o seu papel, independente do pleito.