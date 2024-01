O desafio do Rio Grande do Sul para tratar o esgoto

Há anos se discute as transformações nos padrões de temperatura causadas pelas mudanças climáticas. Alterações essas que têm como principal influência atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, mas não apenas isso. É preciso dar maior atenção, por exemplo, ao saneamento básico, cuja gestão adequada é crucial para o enfrentamento das mudanças climáticas e, sobretudo, para proporcionar maior qualidade de vida à população.

No Brasil, o último levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, de 2022, mostra que, das 198 milhões de pessoas participantes - são 203,1 milhões de habitantes -, 88,9 milhões (44%) não eram atendidas com rede de esgoto. Das que eram, somente em 52,2% o esgoto foi tratado. Os piores indicadores estão no Norte do País (dados do Instituto Trata Brasil). Os melhores, em São Paulo.

Os dados evidenciam a disparidade do acesso e tratamento de esgoto no Brasil. De um lado, cidades em que quase todos os moradores dispõem de coleta. Do outro, municípios em que no máximo 30% têm acesso ao serviço.

No Rio Grande do Sul, a disparidade também é evidente. Enquanto em Porto Alegre, 91,62% da população total (1,3 milhão) têm acesso aos serviços de esgotamento, a média do Estado é de 47,32%.

No Litoral Norte, a situação fica evidente durante o verão. O cheiro e a aparência das águas que desembocam na praia e chegam ao mar são frequentemente questionados por moradores e veranistas. Teoricamente, estas águas seriam oriundas de esgoto pluvial, ou seja, das chuvas. Todavia, o mau cheiro e, em alguns casos, a presença de material orgânico, indicam o potencial de estarem contaminadas com esgoto doméstico.

Hoje, ao menos quatro balneários do Litoral Norte estão impróprios: Xangri-Lá (Rainha do Mar), Imbé (Santa Terezinha e Mariluz) e Torres (Praia da Cal). Surpreende que não sejam mais locais, uma vez que apenas Torres, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Tramandaí e Cidreira tratam parte de seu esgoto.

O Brasil possui um Marco Legal do Saneamento. A legislação estipula a data de 31 de dezembro de 2033 como limite para que 90% da população tenha coleta e tratamento de esgoto. Nove anos separam a população de uma situação ideal, mas bem sabe-se que nessa seara não existem milagres.

Como na maioria dos municípios cabe ao poder público a execução de infraestrutura, a data, possivelmente, será descumprida, suprimindo de uma parte considerável de cidadãos mais esse direito social. Espera-se que, onde a iniciativa privada opera, a resposta seja mais rápida.