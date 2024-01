A construção civil e sua importância no PIB nacional

O setor de construção civil está otimista para 2024. Entre os empresários, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra o maior índice de intenção de investimento desde abril de 2014. No entanto, muito dessa disposição em investir ainda depende de condições mais favoráveis nas decisões macroeconômicas em nível nacional.

A Taxa Selic, que mantém uma tendência de queda - com reduções pontuais de meio por cento, por exemplo, como comprovado no último corte do Banco Central, no dia 13 de dezembro - quando caiu de 12,25% para 11,75% -, é um fator que favorece o acesso ao crédito imobiliário. Outras duas questões são consideradas para a expansão do setor: a elevada carga tributária e a falta ou alto custo de trabalhador qualificado. Já um outro fator foi superado em 2023: a falta ou alto custo da matéria, situação que prejudicava os planos de investimentos.

O setor cresceu em 2021 e 2022 quase o dobro do Produto Interno Bruto (PIB) Nacional. Em 2021, o PIB da construção civil chegou a 9,7%. Em 2022, a alta foi de 6,9%. Em 2023, ainda não fechado, a projeção é de 1,5%.

A despeito dos entraves citados pelo setor de construção para um maior crescimento, um fator que embala o otimismo para 2024 é o Minha Casa, Minha Vida. O programa governamental foi um dos três motivos do crescimento dos lançamentos imobiliários no País no segundo semestre do ano passado. Sinal que, para o setor de construção, é um indicativo de retomada de um ciclo que começava a enfraquecer.

A operação de financiamento é feita com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e subsidia a compra de imóvel próprio para famílias com renda até R$ 8 mil mensais, a taxas de juros mais baixas que a do mercado. Depois de um período sem que houvesse incentivos mais robustos a programas habitacionais, o Minha Casa, Minha Vida incrementou o mercado, com novos lançamentos e vendas.

No que toca as empresas de infraestrutura, há toda uma programação de investimentos que deve contribuir para que a atividade continue a crescer ao longo de 2024.

Um mercado de construção civil em crescimento ajuda a impulsionar o PIB nacional, fazendo o Brasil crescer de forma mais sustentada. A participação do PIB da construção vem diminuindo nos últimos anos. Em 2012, era de 6,5% no PIB total do País. Em 2021, foi de 3,3%. Em países desenvolvidos, essa participação é em torno de 7%. Por isso, é preciso voltar a crescer.