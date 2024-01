Vigilância digital, privacidade e liberdade individual

A ascensão da tecnologia nas últimas décadas em nível global trouxe consigo inúmeras transformações em diferentes aspectos da sociedade nos mais diversos países. Embora tenha proporcionado avanços significativos em amplos setores e ajudado a promover o desenvolvimento econômico, a crescente integração de tecnologias nos sistemas estatais e privados também levanta questões críticas sobre o controle do cidadão.

O fato é que hoje a vigilância tornou-se onipresente em um mundo cada vez mais digitalizado. Câmeras de vigilância, rastreamento de dispositivos móveis e análise de dados em larga escala permitem também que os governos monitorem os cidadãos de maneiras sem precedentes.

Embora a justificativa muitas vezes seja a segurança nacional, a linha entre a proteção e a invasão da privacidade torna-se tênue, levantando preocupações sobre a liberdade individual. Evidementemente, esforços e tecnologia pensados para promover a segurança pública são importantes e devem ser apoiados.

Mas há também limites, para preservar a privacidade, isto é, esses dados têm um fim específico e não devem ser usados para outras ações, como espionagem de adversários políticos ou iniciativas de uso desses dados para outros fins, com interesses pessoais.

Também é recorrente no atual momento o uso, cada vez maior, de dados para melhor atender as necessidades do consumidor. O que, em um primeiro momento, é uma ferramenta importante para as empresas desenvolverem ou ofertarem produtos de acordo com a necessidade do consumidor, também tem limites, no uso que se dá aos dados coletados em uma compra.

O consumidor, ao repassar informações pontuais, o faz confiando no prestador de serviço e buscando benefícios, como descontos em produtos. A venda de dados para terceiros com o fim de ofertar outros produtos a esse mesmo consumidor é uma realidade preocupante, considerando que a informação dada pelo consumidor foi específica para determinada compra.

Na internet, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, instituída em 2018, buscou apefeiçoar a legislação brasileira aprovada para garantir a privacidade dos usuários, bem como uso e tratamento adequado aos dados pessoais.

É um tema desafiador, mas que deve estar na agenda de todos, preservando a prividacidade e evitando, inclusive, golpes e fraudes.