Energia limpa e as discussões de projetos para o RS

O ano de 2024 promete ser de recorde na matriz energética brasileira, depois de um 2023 já com grande crescimento - chegou a 10.324,2 megawatts (MW) -, impulsionado pelas energias eólicas e solar. Ao todo, 291 usinas entraram em operação em 19 estados. No Rio Grande do Sul, mesmo com discussões sobre a instalação de parques eólicos, pouco saiu do papel.

Entre os estados que lideraram em instalação estão Bahia (2.614 MW), Rio Grande do Norte (2.278,5 MW) e Minas Gerais (2.025,7 MW). O Estado contribui apenas com 0,2% do resultado brasileiro, com as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) Chimarrão e Tio Hugo.

Hoje, o País já possui mais de 80% da matriz energética limpa e renovável e tem se mostrado capaz de liderar a transição energética em âmbito internacional. Nesse protagonismo, porém, o RS tem perdido terreno, mesmo com grande potencial de produção de energia eólica onshore (em terra), offshore (no mar) e nearshore (em lagoas). Uma parte disso se deve à falta de infraestrutura para transmitir a energia.

Boa notícia é que está prevista para este ano ainda, o início da construção e da operação da planta de torres eólicas de concreto da empresa Goldwind. As estruturas terão 160 metros de altura, o que permite o uso de aerogeradores mais potentes. A fábrica deverá ficar situada na região das cidades de Candiota, Bagé e Hulha Negra.

Mesmo assim, o RS se mantém em alta aos olhos dos investidores e entrou em 2024 como o Estado com o maior número de empreendimentos offshore com processos de licenciamento tramitando no Ibama. No total, são 26 iniciativas distribuídas por praticamente toda a costa gaúcha que somam uma potência instalada de 66.629 MW - cerca de 37 vezes o que o Estado tem operando hoje em usinas eólicas onshore.

Para 2024, a previsão é que entre em operação o Parque Eólico Coxilha Negra, em Santana do Livramento. Construído pela Eletrobras CGT Eletrosul, a usina terá capacidade de 302,4 MW - pode atender 1,5 milhão de consumidores.

No que tangem PCHs, devem entrar no sistema a Cachoeira Cinco Veados - já com autorização da Aneel para operar -, entre Júlio de Castilhos, Quevedos e São Martinho, da Rincão dos Albinos Energética, e a Linha Onze Oeste, em Coronel Barros, da cooperativa Ceriluz.

Há ainda novos terrenos, ou melhor, lagoas, a serem explorados. Dados do governo gaúcho indicam que o potencial da Lagoa dos Patos para a geração eólica é de até 24,5 mil MW, enquanto as lagoas Mirim e Mangueira teriam capacidade, respectivamente, para 7,3 mil MW e 2,1 mil MW.