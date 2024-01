O Brasil e o necessário estímulo à industrialização

Na pandemia, ficou evidente a falta de industrialização de muitas nações e no Brasil não foi diferente. Quando o trânsito de pessoas e cargas pelo mundo fechou, muitos países perceberam o quão dependentes são de insumos e componentes, fabricados sobretudo na China, e também de exportações à nação asiática. Desde então, colocar o Brasil no curso de uma neoinsdustrialização está em pauta.

O recente anúncio do governo federal de estímulo à indústria visa justamente fomentar a produtividade e competitividade nacional e o reposicionar o País no comércio internacional. Para isso, o programa prevê uma linha de financiamentos e subsídios de R$ 300 bilhões até 2026 e, também, uma política de obras e compras públicas, tendo como exigência que sejam de fornecedores brasileiros.

Os meios adotados, no entanto, dividem opiniões. Economistas ligados ao mercado financeiro são críticos ao formato do plano e apontam para a volta da política de estímulo à industrialização iniciada no segundo mandato do presidente Lula, que priorizou empresas de setores específicos. Assim, há um receio de que se repitam erros cometidos no passado.

Já representantes de diversos segmentos da indústria classificaram o plano de moderno e positivo. Entre os pontos da Nova Indústria Brasil importantes de serem destacados está o fato de o desempenho econômico e social estar atrelado ao projeto.

Para que isso de fato seja realizado, o governo definiu metas para seis missões até 2033. Na de número 2, por exemplo, está ampliar a produção nacional de medicamentos, vacinas e dispositivos médicos, contribuindo para fortalecer o SUS, justamente uma demanda reprimida no período pandêmico.

Os números evidenciam a dificuldade do Brasil em diversificar o comércio exterior. Em 2023, o País registrou um recorde de US$ 339,7 bilhões em exportações. A principal parceira comercial foi a China, destino de 30,7% do total de produtos embarcados, especialmente commodities - um exemplo é que o envio de frutas ao exterior foi o maior da história.

Na outra via, as importações se concentraram em equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios, máquinas para a indústria de transformação, aparelhos elétricos etc. Os produtos chineses são frequentemente mais baratos do que os produzidos em países da Europa e nos Estados Unidos, o que os torna mais acessíveis.

Obviamente não se pode relegar a vocação para o agro no País. O que se defende é que a indústria seja colocada no cerne dos planos para um crescimento sustentável.