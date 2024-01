A sustentabilidade do agro diante do clima adverso

O Rio Grande do Sul, que saiu de uma seca severa na última safra, enfrenta, agora, o clima desfavorável causado pelo fenômeno El Niño. O excesso de chuva, acompanhado de ventos e eventuais temporais de granizo, tem causado prejuízos não apenas à população de centros urbanos, com falta de luz, água e internet e estragos a infraestruturas. As variações climáticas têm se mostrado um desafio, sobretudo à agricultura, em um estado que tem no seu DNA o trabalho no campo.

A safra ainda está no começo, e os estragos provocados pelas adversidades climáticas já fazem o Brasil perder 11 milhões de toneladas de grãos, em relação ao potencial produtivo esperado em outubro.

A cada mês que passa, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vem reduzindo o potencial total de produção. Em outubro, eram 317,5 milhões de toneladas. No início de janeiro, o volume foi reavaliado para 306,4 milhões.

Em 2021 - últimos dados disponíveis no Atlas Socioeconômico do RS -, o Valor Adicionado Bruto (VAB) da Agropecuária brasileira foi de R$ 591 bilhões. O Rio Grande do Sul, com forte crescimento entre 2020 e 2021, contribuiu neste montante com 12,7% - cerca de R$ 75 bilhões.

Em relação ao VAB gaúcho, a participação da agropecuária em 2021 foi de aproximadamente 15%. E mesmo que não seja um percentual tão expressivo, as atividades relacionadas ao agro têm grande importância para a economia gaúcha, pois dela derivam inúmeros segmentos da agroindústria.

Outro ponto é que as atividades ligadas ao campo são essenciais principalmente a pequenos municípios. Isso porque, nesses locais, o agro é responsável por impulsionar centenas de setores, principalmente de comércio e serviços.

Que as atividades ligadas à agricultura têm um peso enorme para a economia gaúcha é evidente. Porém, quanto poderia ser maior caso houvesse uma compreensão mais ampla das consequências das mudanças climáticas sobre o setor.

O excesso de chuva desde setembro - como a que atingiu o Vale do Taquari -, contrasta com a seca história na última safra, que causou milhões em prejuízos. Diante do que vem ocorrendo, é preciso reforçar as medidas para garantir a resiliência no setor agrícola, com métodos de adaptação que vão desde práticas agrícolas sustentáveis, até o desenvolvimento de cultivos resistentes ao clima e sistemas de gestão da água mais eficientes para enfrentar esses desafios.