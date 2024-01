RS, hidrogênio verde e a mudança na matriz energética

Os extremos climáticos como os que vêm sendo registrados no Rio Grande do Sul desde o segundo semestre de 2023 não devem ser tratados como casos isolados, mas sim como uma realidade. Diante desse cenário, se preparar para o futuro passa por pensar uma matriz energética capaz de frear o aquecimento global. É aí que entra a importância do hidrogênio verde, área na qual o Brasil - expoente no campo da energia renovável - pode se tornar um equivalente ao que a Arábia Saudita é hoje para o petróleo.

Uma das maiores apostas do Rio Grande do Sul na área de energia e sustentabilidade, a produção de hidrogênio verde, cada vez desperta mais interesse de empreendedores. O governo gaúcho, por exemplo, já possui oito Memorandos de Entendimento assinados com companhias que querem instalar unidades ligadas à cadeia de hidrogênio verde.

Um estudo encomendado pelo governo à consultoria norte-americana McKinsey & Company apontou dez localidades com condições mais adequadas à atividade: Giruá, Uruguaiana, São Francisco de Assis, Dom Pedrito, Vila Nova do Sul, Cambará do Sul/Arroio do Sal, Porto Alegre, Mostardas, Santa Vitória do Palmar e Rio Grande.

Para o hidrogênio ser considerado verde, ele precisa ser obtido por fontes renováveis, ou seja, utilizando energia limpa, sem emissões de CO2 - principal causador do efeito estufa -, como a eólica e a solar.

É possível aproveitar o hidrogênio verde puro para geração de energia por meio de células de combustível - em veículos de todos os portes -, assim como para insumo para a produção siderúrgica, química, petroquímica, agrícola, alimentícia e de bebidas e para o aquecimento de edificações.

Obviamente, o "novo petróleo" já desperta o interesse de nações europeias que se viram dependentes do fornecimento de gás da Rússia em meio à guerra com a Ucrânia. Uma delas é a Alemanha.

No cargo há quatro meses, a embaixadora da Alemanha no Brasil faz um giro pelo País para conhecer ações - principalmente nos setores de sustentabilidade e transição energética - em que a cooperação com o governo alemão seja possível. O País se mostra como parceiro ideal, porém, ainda travam acordos a falta de logística e infraestrutura, assim como o incipiente mercado consumidor.

Um dos trunfos gaúchos é, justamente, o Porto de Rio Grande, capaz de exportar a produção, e as oportunidades do mercado interno como, por exemplo, para a amônia verde - feita a partir do hidrogênio e que pode ser aproveitada em fertilizantes.