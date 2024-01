A Argentina e as relações comerciais com o Brasil

Prestes a fechar 40 dias no cargo, o presidente da Argentina, Javier Milei, se desprendeu de muitas de suas convicções de campanha. Entre elas a de que romperia as relações comerciais com o Brasil. Era imaginado que isso ocorreria, sobretudo depois de tomar dimensão, já do lado de dentro, sobre a real situação econômica argentina. Ou seja, as trocas comerciais entre os países estão garantidas.

A verdade é que a política é feita de atos, não de declarações. Milei, no entanto, continua com seus discursos disruptivos e frases de efeito. Em seu primeiro discurso como chefe de Estado no Fórum Econômico de Davos, não tratou de seu país. Concentrou-se em defender o capitalismo e, especificamente, o libertarismo, corrente econômica que segue. Também citou em seu discurso o fracasso dos movimentos coletivistas incentivados pelo socialismo.

Por outro lado, o grupo do Mercado Comum do Sul deve ser mantido. Ministros do governo Milei afirmaram que o país não cogita deixar o Mercosul, um bloco no qual Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai trabalham um modelo de integração.

Abandonar o Mercosul e deixar de abocanhar sua parcela em um tratado comercial do bloco com a União Europeia - cada vez mais perto de ocorrer - seria mais uma martelada a afundar a frágil economia argentina. Dados consolidados de 2023 mostram que a nação terminou o ano com um índice de inflação de 211,4%. Os números superaram os da Venezuela e fizeram a Argentina ter a maior inflação da América Latina.

No que tange ao Brasil, Milei afirmou na campanha que não iria se relacionar com "países comunistas" e ameaçou romper relações tanto com o País quanto com a China. Mais uma vez, a realidade na prática é outra.

Na conversa com jornalistas em Davos, os ministros descartaram a possibilidade de um distanciamento comercial com Brasil e China, o que, segundo eles, seria um movimento "absurdo" dada a importância de ambas as nações no comércio bilateral.

Para dar a dimensão da importância da relação com o Brasil, no período acumulado de Janeiro/Dezembro 2023, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a Argentina cresceram 8,9% e atingiram US$ 16,7 bilhões. As importações caíram -8,4% e chegaram US$ 12 bilhões.

Os ministros argentinos ainda deixaram clara a postura de que o comércio exterior deve ser gerenciado pelo setor privado, e não pelo governo. Mais uma mostra de que um presidente não governa solitariamente.