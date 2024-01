Por uma infraestrutura mais resiliente contra eventos climáticos

Porto Alegre e Região Metropolitana foram atingidas por mais um fenômeno climático, com chuva, granizo e ventos que ultrapassaram, em algumas áreas, 100km/h. Foi uma noite de pavor, em que muitos moradores não dormiram.

No amanhecer desta quarta-feira, sem água, luz e internet, com ruas bloqueadas por árvores e postes caídos, a previsão para a volta à normalidade ainda era incerta em algumas áreas, a depender de como o clima se comportará nos próximos dias. E a previsão não é animadora. A chuva só deve deixar o território gaúcho no fim de semana.

A força da natureza tem se mostrado com mais frequência nos últimos tempos, levando a problemas que vão desde inundações e deslizamentos de terra até destruição de infraestrutura e prejuízos econômicos.

As mudanças climáticas são uma realidade, mas no caso do Rio Grande do Sul, não somente elas são o principal motivo da severidade das ocorrências. O El Niño também está em sua máxima potência. No ano passado, um dos efeitos do fenômeno foram as chuvas que atingiram o Vale do Taquari em setembro.

Agora em 2024, somente em 16 dias já foram ao menos quatro ocorrências de temporais na Capital. O episódio da noite de terça-feira foi um dos piores da história recente, assemelhando-se a outros ocorridos em anos de forte El Niño, como 2015 e 2016.

E a tendência é que os efeitos do fenômeno persistam até março. Diante desse cenário, a prevenção e a adaptação são cruciais para mitigar os impactos.

Um ponto essencial seria uma infraestrutura mais resiliente a eventos climáticos extremos, como um sistema de drenagem urbana que possa suportar o aumento da frequência e intensidade das chuvas, uma rede de energia mais forte e um trabalho maior de monitoramento de árvores com problemas na cidade.

O mesmo vale para a promoção da educação pública sobre as mudanças climáticas, seus impactos e a importância da prevenção.

Em Porto Alegre, a volta à normalidade após o vendaval passa pelo trabalho a ser feito, que ainda é grande. O reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, água e serviços como internet e telefonia móvel são fundamentais.

Não há como consertar os estragos causados no tempo que a população deseja e merece, sem que o clima contribua. Será preciso paciência para moradores de Porto Alegre e Região Metropolitana. Espera-se uma solução o quanto antes.