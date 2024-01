O Brasil e a capacidade de atrair investimentos

Depois de 10 anos, o Brasil ficou de fora do ranking dos 10 países considerados mercados estratégicos para investimentos por empresas em 2024. Na 27ª edição do levantamento feito pela PwC, o País aparece na 14ª posição. Outro dado, esse do Sistema de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), mostra que o Brasil teve uma década (2012-2021) perdida de investimentos, com dificuldades para elevar o estoque de capital da economia, essencial para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento.

Esse tipo de capital é o conjunto de recursos necessários para impulsionar a capacidade produtiva. Inclui, por exemplo, o maquinário das fábricas, a rede de saneamento, os galpões das redes de varejo, os prédios de escritório, o sistema de telefonia e internet e a infraestrutura de rodovias. Quando a economia tem estoque de capital físico negativo é como se tivesse em um processo de emagrecimento, perdendo cada vez mais gordura, mas também massa muscular.

A preocupação de um país no que tange investimentos deve ser constante. Se o levantamento do IBGE mostra que o investimento na década mal cobriu as perdas com a depreciação, como é chamado o desgaste de máquinas, equipamentos e infraestrutura ao longo de seu uso, o da PwC indica que o futuro econômico pode não ser tão promissor quanto vem alardeando o governo federal.

Pesam para a escolha de não investir no Brasil, conforme os 4,7 mil líderes empresariais entrevistados pelo mundo, as crises na região, com destaque para a Argentina, e o ônus de fazer negócios no País, apesar do efeito positivo das reformas econômicas. Os EUA continuam no topo da lista - muito devido à atratividade dos retornos relacionados aos juros mais altos do que de costume -, com a China na dianteira.

Nesse cenário, mostra-se importante a atualização na classificação de crédito da Standard & Poor's (S&P), em dezembro, que elevou a nota do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. Embora a classificação ainda se mantenha no grau especulativo, essa melhoria sinaliza um passo significativo rumo ao reenquadramento no grupo de nações consideradas confiáveis para investimentos.

A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia em 2024 também subiu, passando de 1,52% para 1,59%, no primeiro boletim Focus do ano.

Tanto a mudança na classificação de crédito quanto a possibilidade de a economia crescer são fatores que mantêm uma perspectiva otimista em relação ao futuro . Ainda é basilar, porém, reconhecer os desafios que se apresentam.