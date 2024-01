O Janeiro Branco e a atenção à saúde mental

Todos os meses do ano possuem cores específicas para dar visibilidade à prevenção de alguma doença, transtorno ou síndrome. Tem o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, e o Novembro Azul, referente ao câncer de próstata. Janeiro, desde 2014, é branco. O objetivo de chamar a atenção para os cuidados relativos à saúde mental e emocional da população.

O tema é de extrema importância diante de uma previsão de que até 2030, por exemplo, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas.

Hoje, o Brasil ocupa as primeiras posições mundiais em dois dos principais transtornos mentais. São cerca de 18,6 milhões de brasileiros diagnosticados com ansiedade e 11,7 milhões com depressão, segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). No mundo, o número chega a 300 milhões.

A importância de debater o tema vem crescendo anualmente. O número de pessoas que buscou ajuda disparou durante a pandemia já que, devido ao confinamento, parte da população perdeu o convívio social e teve de adaptar sua rotina em casa.

Problemas de saúde mental sempre existiram, mas foram, durante muito tempo, negligenciados, vistos como de menor gravidade em relação a doenças físicas. Não deixa de ser surpreendente que a Medicina tenha demorado tanto para perceber que a qualidade de vida depende de um equilíbrio entre mente e corpo.

Atualmente, já se sabe que uma saúde mental dissonante afeta diretamente questões físicas. Obviamente, é uma via de mão dupla. A saúde física prejudicada também afeta a forma como o cérebro processa as emoções.

A depressão, atualmente, é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. As mudanças no estilo de trabalho vistas nos últimos 20 anos, com as pessoas sempre conectadas à internet e sem a separação de momentos de lazer e trabalho, é um dos fatores causadores de angústia.

Por isso, é preciso pensar a saúde mental de forma coletiva, observando questões como o ambiente onde se vive, as cobranças em torno de produtividade no trabalho, o uso do próprio tempo, entre outras que representam desafios na busca de formas para se viver melhor e com mais qualidade.

Todas as campanhas para a promoção da saúde são fundamentais. O Janeiro Branco, ao dar espaço para a discussão sobre o assunto, auxilia a população a entender que os problemas de saúde mental podem atingir qualquer pessoa.