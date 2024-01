O narcotráfico e a afronta à democracia no Equador

A democracia em países da América Latina, vez ou outra, mostra sinais de fragilidade. Agora, mais uma vez, o centro das atenções é o Equador, sacudido por rebeliões em penitenciárias, sequestros, carros incendiados e bombas em suas ruas desde o dia 9 de janeiro. A nova onda de violência é protagonizada pelo narcotráfico e tem como origem uma série de medidas anunciadas pelo governo para fortalecer a segurança pública. A situação, definida como de "conflito armado interno" pelo presidente Daniel Noboa, teve como resposta a decretação de Estado de Exceção, dando mais poderes de segurança pública às Forças Armadas.

Os atos tiveram início após uma liderança do tráfico fugir da prisão. Acontece que a fuga não foi de qualquer preso, mas de Adolfo Macías Salazar, conhecido como "Fito", líder de Los Choneros, a maior organização criminosa do país.

Problemas carcerários são recorrentes no Equador pelo menos desde 2021, com rebeliões, motins e enfrentamentos entre facções. Naquele ano, 316 detentos morreram.

Em 2022, nas 65 prisões, com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, havia cerca de 39 mil presos (30% de superpopulação). Entretanto, os confrontos não ocorrem por isso, mas porque gangues ligadas ao narcotráfico querem ter poder absoluto. Nas violentas rebeliões, corpos são mutilados e rivais enforcados.

Em uma visão mais profunda, a situação vem se deteriorando pelo menos desde a década de 1990, época em que o desmantelamento de cartéis na Colômbia gerou uma ramificação do narcotráfico para outros países da América Latina. O acordo de paz da Colômbia com as Forças Armadas Revolucionárias (Farc), em 2016, também contribuiu para a situação, já que era o grupo que controlava as fronteiras. Quando as Farc saíram, os cartéis do México e os equatorianos se associaram livremente.

Outro ponto é a corrupção. Em 2023, o então presidente Guillermo Lasso dissolveu o Parlamento e convocou novas eleições como forma de interromper o terceiro processo de impeachment contra ele, motivado por acusações de desvio de dinheiro. Noboa se elegeu o presidente mais jovem do país, aos 35 anos, para um mandato tampão que vai até 2025. A campanha foi marcada pelo assassinato de ao menos dois candidatos - um deles à presidência - com possível envolvimento do líder de Los Choneros, o mesmo que agora fugiu.

Com o aguçamento da crise, Noboa enviou as Forças Armadas às ruas e impôs um toque de recolher. Ofereceu o mesmo remédio amargo de outras ocasiões, esperando por um resultado diferente.