Inadimplência, juros altos e recuperação judicial no Brasil

O ano de 2023 ficará marcado na história econômica do Brasil como de grande dificuldade para as empresas. O motivo é o número de pedidos de recuperação judicial registrados.

Desde janeiro, os indicadores já mostravam as dificuldades que as empresas enfrentavam. Mas foi no terceiro trimestre de 2023 que o País registrou a maior alta. Somente entre julho e setembro - 3.873 empresas -, ocorreram 40% dos pedidos no ano.

Os motivos para os números elevados, que atingiram corporações até então consideradas fortes pelo mercado - Americanas, 123milhas e South Rock são exemplos -, passam pelo aumento da inadimplência, que bateu pico histórico em outubro. Naquele mês, eram 6,64 milhões de companhias com dívidas fora do prazo, a maioria pequenos negócios.

Demanda atenção, também, que os indicadores vêm piorando desde a pandemia. O período causou impactos econômicos históricos, situação que ainda afeta a saúde financeira das empresas.

A expectativa de dias melhores, segundo especialistas na área, passa por uma redução mais enérgica na taxa de juros e por novos instrumentos financeiros por parte de bancos ou fintechs que permitam às empresas arquitetar estratégias em relação a dívidas e financiamentos.

No ano passado, a taxa Selic recuou 2 pontos percentuais, chegando a 11,75%. Nos dias 30 e 31 de janeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se reúne para a primeira reunião de 2024. O plano federal é fechar o ano com uma Selic de 9,25%.

A relação entre a taxa básica e a saúde financeira das empresas leva ao crescimento da economia. O que ocorre é um efeito cascata que vai desde a redução no endividamento das famílias, que ficam propensas a consumir mais, até o aumento de investimentos por parte das empresas, que mostram maior disposição em contratar.

Obviamente que mais dinheiro em circulação areja a economia, mas é preciso atenção em relação à inflação. Quando 2023 começou, o mercado projetava 5,31% no ano. O governo, por seu turno, tinha como meta 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos - de 1,75% a 4,75%.

O IBGE divulga hoje o dado consolidado e tudo indica que a inflação deve ficar abaixo do teto da meta. Mas o que isso diz sobre a saúde da economia para 2024 é que as empresas podem esperar um cenário de maior estabilidade, determinante para definir o ritmo de crescimento da atividade do País.