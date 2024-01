O desafio da produção de energia para o futuro

A geração de energia é um dos temas mais importantes no cenário econômico mundial. O mundo passa por transformações, com mudanças nas matrizes energéticas em consonância com avanços tecnológicos na indústria, que se automatiza cada vez mais, demandando maior produção de energia para dar conta dos maquinários.

Junto a isso, caminha a preocupação com o meio ambiente. Na COP-28, realizada no ano passado, os países concordaram que é necessária a realização de uma transição energética, com a redução do uso de combustíveis fósseis. Um dos pontos definidos foi de que seja triplicada a capacidade de energia renovável mundial até 2030.

Assim, é cada vez mais importante que se invista na expansão da produção de energia e que esse processo seja sustentável, com os olhos no futuro.

Nesta direção, está o incremento na geração distribuída de energia em 2023 e a perspectiva de que esse mercado deverá crescer de 30% a 40% em 2024. A geração distribuída é aquela em que o consumidor produz sua própria energia, na maioria das vezes por meio de painéis solares.

Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a produção de usinas de maior porte cresceu cerca de 10,3 mil MW no ano passado. Já a geração distribuída teve um incremento de 7,4 mil MW no mesmo período, fechando o ano com uma capacidade de aproximadamente 26 mil MW - crescimento de 41% em relação a 2022.

No caso da produção energética do Rio Grande do Sul, os dados da Aneel trazem, ao mesmo tempo, preocupação e perspectivas positivas. Do total de 291 novas usinas que entraram em operação no Brasil no ano passado, apenas duas foram no Rio Grande do Sul, as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) Chimarrão e Tio Hugo, somando potência de 21,6 MW. Esse total representa somente 0,2% do total da expansão elétrica brasileira em 2023.

Em um cenário de pós-pandemia, no qual se faz necessária a retomada do desenvolvimento, o baixo incremento na produção de energia demanda atenção. Por outro lado, o Estado apresenta um considerável potencial energético inexplorado. De acordo com o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do RS, há mais de 14 mil MW de fontes eólicas em condições de serem implementados em território gaúcho.

O quadro de necessidade de incremento da produção de energia anda ao lado do processo de transição energética. Equilibrar essas demandas é o desafio para avançar no atual momento.