O Esqueletão e o novo Centro de Porto Alegre

O Centro de Porto Alegre é o coração da capital gaúcha. Foi ali que a cidade nasceu, há mais de 250 anos, na beira do Guaíba, iniciando um processo de expansão para as outras regiões. Historicamente a principal zona comercial da cidade, tendo o Mercado Público como destaque, o Centro, com o tempo, deixou de ser o local para onde todos os porto-alegrenses convergiram quando queriam fazer compras. Os shoppings tomaram importante fatia desse mercado, criando novos polos econômicos.

O Centro, entretanto, mantém a importância como núcleo político do Rio Grande do Sul, com o Palácio Piratini e a Assembleia Legislativa, e tem se reinventando nos últimos anos, buscando retomar o protagonismo de outrora, atraindo eventos como o South Summit Brazil e a Noite dos Museus. À recente reforma do Mercado e às obras de qualificação do chamado Quadrilátero Central se soma, agora, a demolição do prédio conhecido como Esqueletão.

O prefeito Sebastião Melo assinou, nesta segunda-feira, a ordem de início dos trabalhos de demolição do prédio que, desde a década de 1950, se tornou uma chaga na região mais viva da cidade.

Com custo estimado de R$ 3,79 milhões, as obras deverão ocorrer em oito etapas, começando nesta semana, com o encaminhamento das licenças e instalação de telas de proteção. Conforme a prefeitura de Porto Alegre, todo o processo deve ser concluído em maio deste ano.

A demolição se dará de forma mista. Inicialmente será feita a derrubada manual da torre principal até o 10º andar, seguida pela demolição das torres secundárias. Por fim, será feita a implosão da parte remanescente da torre principal.

Ainda não há a definição do que será feito no local após os trabalhos. O que se sabe, porém, é que a paisagem do Centro irá mudar para melhor. A cidade é onde as pessoas vivem e a estética urbana tem um papel fundamental na autoestima dos seus cidadãos. Uma cidade com prédios inacabados transmite uma sensação de abandono, de falta de cuidado e de desleixo.

A prefeitura garante que, após o término das obras no Quadrilátero Central, ambulantes não voltarão a ocupar aquelas áreas, tornando mais fluida a circulação no espaço. Soma-se a isso a reforma no Mercado, a programada reabertura da Usina do Gasômetro, a prevista revitalização do Cais Mauá e, agora, a demolição do Esqueletão, vislumbra-se um novo momento para o Centro de Porto Alegre.