Cuidado com a primeira infância é fundamental

Os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano passado, com base no Censo 2022, mostram que o Rio Grande do Sul é o estado com maior percentual de população idosa. Conforme os números, 14,1% dos gaúchos têm 65 anos ou mais de idade. Este cenário aponta para a necessidade de uma atenção maior para este grupo de pessoas que vem crescendo e apresenta demandas específicos.

Pesquisas apontam que o cuidado durante a primeira infância é essencial para que as pessoas cheguem à Terceira Idade com saúde física e mental. Nesse sentido, o lançamento do dashboard com indicadores da primeira infância no RS por parte do governo do Estado na quarta-feira deve ser saudado.

A plataforma apresentada reúne um conjunto de dados que permite visualizar um panorama detalhado a respeito das crianças de 0 a 6 anos no Estado. De acordo com o IBGE, o Rio Grande do Sul conta com 875.452 crianças na faixa etária abrangida pelo painel, compreendendo um total de 8,04% de toda a população gaúcha.

Durante a apresentação da plataforma, o governador em exercício, Gabriel Souza, afirmou que a primeira infância é uma prioridade do governo estadual. Conforme ele, a ferramenta apresentada "servirá como bússola" na aplicação de políticas públicas para as crianças gaúchas.

Uma das informações mostradas no lançamento do painel e apresentada como justificativa para a criação dele chama a atenção e liga um alerta: mais de 40% de todos os nascidos vivos no Rio Grande do Sul nos últimos 20 anos estavam no Cadastro Único em 2023. Ou seja, 4 em cada 10 gaúchos nascidos entre 2003 e 2023 tiveram alguma privação para seu desenvolvimento.

Dividido em cinco dimensões de cuidado - segurança e proteção, saúde, nutrição, cuidados responsivos e aprendizagem -, a plataforma online pinta um quadro e expõe um cenário que precisa ser melhorado com urgência.

Qualidade na alfabetização e do ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental, acompanhamento nutricional das crianças e das gestantes, violência contra as crianças, internações por doenças causadas pelo ambiente em que se vive são alguns dos pontos que apresentam indicadores preocupantes.

Com a nova ferramenta, gestores públicos possuem o caminho para poder atuar e melhorar os índices, possibilitando melhor qualidade de vida para as crianças e proporcionando uma vida adulta e uma velhice saudáveis e ativas.