Rodovias, pedágios e a competitividade do Rio Grande do Sul

O Brasil é dependente do transporte rodoviário há décadas. Esse modal é fundamental para o deslocamento das pessoas e também de mercadorias, sendo decisivo no aspecto no logístico. Assim, a situação das estradas é um fator importante quando se analisa a competitividade de um estado do País.

O Rio Grande do Sul tem buscado, nos últimos anos, melhorar, ampliar e até duplicar rodovias através de concessões à iniciativa privada. O modelo mais difundido é o de cobrança de pedágios em troca de melhorias nas estradas administradas pelo concessionário.

Nas últimas semanas, tem sido debatido o custo dos pedágios na Região Sul. O tema ganhou maior proporção desde o dia 1º de janeiro de 2024, quando o reajuste nos pedádios para quem trafega pelas rodovias BR-116 e BR-392 se tornou o mais caro do Brasil.

É um contrato mais antigo, dos anos 1990, efetuado em nível federal, e que destoa das novas concessões. Ainda assim, o aumento de 28,9% nos valores cobrados nas cinco praças de pedágio administradas pela Ecosul foi criticado por diversos setores produtivos do Estado, argumentando especialmente perda de competitividade.

A empresa justifica que o aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no dia 21 de dezembro e que se trata de "recomposição dos reajustes não realizados em 2021 e 2023, além do atraso do reajuste de 2022".

Com a medida em vigor, para automóveis, a tarifa cobrada passou de R$ 15,20 para R$ 19,60. O reajuste tende a impactar a atividade econômica, especialmente na Região Sul do Estado. O efeito é imediato tanto em empresas de transporte de passageiros quanto de logística.

O frete deverá impactar os preços de diversas mercadorias. Um caminhão de nove eixos, por exemplo, irá pagar

R$ 232,00 em cada um dos três postos de pedágio do trecho, resultando em um custo total de R$ 1.392 em uma viagem de ida e volta.

Uma das preocupações manifestadas por lideranças diz respeito à operação do Porto de Rio Grande.

O governo do Estado tentou interceder para impedir o reajuste, argumentando, em ofício ao Ministério dos Transportes e à ANTT, que o impacto do aumento será "muito grande ao usuário" e "assimétrico com a qualidade das rodovias", prejudicando o Rio Grande do Sul. Também houve protestos nas rodovias na semana passada.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, deve fazer uma audiência em Brasília para tratar do tema. De fato, é uma questão importante a ser discutida e encaminhada.