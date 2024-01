O veraneio e as obras de melhorias no Litoral gaúcho

Na virada do ano as praias gaúchas se tornam o endereço principal de muitas famílias gaúchas. A temporada de veraneio tradicionalmente leva multidões à orla e, em alguns casos, quintuplica o número de pessoas nos balneários do Estado. Somados a essa população flutuante estão os moradores recentes - muitos levados pela pandemia. Residentes ou flutuantes, essa população está em busca de tranquilidade, lazer, qualidade de vida, desenvolvimento e também infraestrutura.

Mas a chegada do verão expõe mais uma vez gargalos de infraestrutura nas praias do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Nem sempre o calendário está favorável ao veranista, sendo comum a realização de obras de melhorias pelas prefeituras em plena temporada, algo que em muitos casos o planejamento poderia ter evitado.

Tramandaí, considerada a "capital das praias", praticamente quintuplica a sua população fixa de 55 mil pessoas nos finais de semana de verão. Um dos maiores destinos dos gaúchos na estação promete para 2024 melhorias importantes buscando incentivar ainda mais o turismo na cidade. Uma das ações em curso é a pavimentação de mais de 50 ruas - em um investimento próximo a R$ 25 milhões -, a revitalização da orla do Rio Tramandaí e a colocação de uma ciclofaixa junto ao calçadão. Na vizinha Imbé, estão previstas novidades como passarelas de acesso à praia, duplicação da avenida Paraguassú, além da revitalização da orla do Rio Tramandaí.

Obras públicas se mostram essenciais também para chamar mais desenvolvimento e investimentos na região. Cidades mais bem preparadas em mobilidade, infraestrutura de serviços e de lazer se tornam mais atraentes para receber aportes de grupos que já enxergam o Litoral Norte com um potencial consolidado.

Profundas transformações imobiliárias já são realidade em algumas praias, onde se destacam investimentos na forma de condomínios de luxo horizontais na Estrada do Mar. Os números do mercado imobiliário confirmam uma tendência que veio com a pandemia: somente no primeiro trimestre de 2023, as vendas no mercado imobiliário do Litoral Norte tiveram um crescimento de 35,9% sobre o ano anterior, segundo dados do Sinduscon-RS.

Unindo fluxo, atratividade, investimento e vontade será possível tornar destinos no Litoral uma solução de lazer para o ano todo. De um lado está uma construção civil cada mais pujante. De outro, um setor público que precisa estar atento a esse movimento que coloca a região como opção de vida para muitos, independentemente da profissão ou idade.