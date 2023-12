Gangorra de pautas econômicas em 2023

Taxa de juros, arcabouço, reforma tributária, inflação. Palavras comuns no dia a dia dos noticiários, e que repercutem diretamente na vida de todos. O ano de 2023 começou movimentado na economia brasileira e termina com alguns pontos ainda incertos, que devem se tornar desafios para 2024, especialmente na política fiscal, com maior atenção para o aumento da arrecadação. O ano que se encerra foi de esforços em busca de medidas para o equilíbrio fiscal e o crescimento sustentável da economia, e também de avanços importantes para pautas 'caducas' como a reforma tributária.

Na largada de 2023 saímos de uma taxa Selic em 13,75% e fechamos dezembro com juros de 11,75% ao ano - foram quatro cortes seguidos após um primeiro semestre conturbado em meio a críticas da equipe econômica à atuação do Banco Central (BC). A autoridade monetária se manteve firme às duras investidas por considerar o processo mais lento de redução de preços e expectativas de inflação ainda "desancoradas" do cenário considerado ideal para o nível de preços.

Referência para a economia nacional, a Selic em queda promove a redução do custo de empréstimos e financiamentos ao mesmo tempo em que incentiva o crescimento da atividade econômica e da geração de empregos e renda. Para 2024 o cenário é mais otimista, segundo o último Boletim Focus do BC. Com uma menor previsão para a inflação, o mercado fixou em 9% a estimativa final para a taxa Selic no próximo ano. Em relação à inflação, a projeção para o IPCA neste ano está em 4,46% e, para o ano que vem, a previsão caiu para 3,91%.

Também o tema que ganhou os holofotes foi a criação de novas regras fiscais em substituição ao teto de gastos. Após inúmeros debates, a Lei do Arcabouço Fiscal foi sancionada com a promessa de que facilitará o crescimento da economia sem o comprometimento da responsabilidade fiscal. As novas medidas, espera-se, devem manter as despesas abaixo das receitas a cada ano. As sobras, se houver, serão unicamente direcionadas a investimentos.

Apesar da importância de tais medidas e projeções na área econômica, nada ganhou maior repercussão do que a reforma tributária. Após mais de 30 anos de espera, foi finalmente formatada e aceita pelo Congresso neste final de 2023. A proposta prevê a extinção de diversos tributos. Em resumo, ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins serão substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), em substituição a ICMS e ISS.

As mudanças que prometem a simplificação tributária no Brasil não serão sentidas em 2024, já que a maioria das novas regras só será implementada gradualmente em 2026, com previsão de conclusão lá em 2033.