Salário-mínimo e a dignidade do trabalhador

Poucos dias antes de entrar em vigor, no dia 1º de janeiro, o governo federal publicou decreto confirmando o novo salário-mínimo para 2024 de R$ 1.412,00. Com isso, os primeiros pagamentos com o novo valor serão feitos aos trabalhadores no mês de fevereiro. O reajuste de R$ 92,00 sobre o benefício vigente em 2023 já segue a nova fórmula da política de valorização aprovada pelo Congresso Nacional que considera o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022, que registrou alta de 3%, além do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado por 12 meses até novembro, que ficou em 3,85%.

A conquista dos trabalhadores foi fixada pela primeira vez em um 1º de Maio de 1940 no governo do então presidente Getúlio Vargas. Os primeiros salários-mínimos começaram a ser pagos após julho do mesmo ano com 14 valores diferentes que variavam conforme a região. Somente em 1984 a remuneração teve seu valor unificado para todos e, quatro anos depois, foi sacramentada pela Constituição Federal.

Interpretando à risca o que diz o inciso IV do artigo 7 da Carta Magna, o salário-mínimo fixado por lei nacional deve, em tese, atender todas às necessidades básicas de uma família composta por quatro pessoas, leia-se alimentação, moradia, transporte, vestuário, higiene, educação, entre outras. Mas no passado e nos dias atuais pouco se consegue fazer com o benefício que chega ao bolso do trabalhador.

Milhões de brasileiros dependem exclusivamente do salário-mínimo para viver. São cerca de 36 milhões de pessoas entre formais e informais com renda equivalente até um benefício/mês, ou 35,6% da população. Outras 22,4 milhões de pessoas têm o sustento de um mínimo atrelado à aposentadoria do INSS - cerca de 64,7% do contingente total de aposentados. Junta-se ainda os pensionistas, os beneficiários do BPC e de auxílio-doença.

Uma das grandes conquistas das classes trabalhadores do passado ainda se mostra uma utopia quando confrontada com o que prega a Constituição. Diante de políticas monetárias ineficazes e processos inflacionários sucessivos que deterioram o poder de compra das famílias desde a década de 1970, o fato é que o salário-mínimo causa grande impacto nas contas públicas e pouco na qualidade de vida e dignidade de seus dependentes. Assim mostra o Dieese já com base no valor vigente de 2024: para prover todas as necessidades de uma família tradicional, a remuneração básica deveria estar em R$ 6.294,71.