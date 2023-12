Mudanças no Novo Ensino Médio devem gerar muito debate

O início de 2024, após a volta do recesso parlamentar em fevereiro, promete uma queda de braço entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Em meio a polêmica que virá com o projeto de lei que prevê mudanças no Novo Ensino Médio, estarão professores, alunos e um futuro incerto. A intenção de promover alterações foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda em abril, baseada em uma avalanche de críticas por parte de entidades do movimento estudantil. O projeto do Ministério da Educação (MEC) pretende mexer no modelo criado em 2017 (e implantado efetivamente em 2022), e se baseia na constatação pelo governo de que a proposta não atende às diversidades das juventudes e dos territórios brasileiros, além de não ter sido construído com participação popular.

Criado para tornar o curso mais atrativo e buscando reduzir a evasão escolar - no Brasil são cerca de 500 mil jovens que abandonam os bancos escolares todos os anos - no Novo Ensino Médio uma parte das cadeiras se tornou igual a todos os estudantes do País. Já em outro momento da formação são os próprios alunos que direcionam a área na qual pretendem explorar o aprendizado, tais como ciências humanas, linguagens, matemática ou ensino técnico. Essa oferta de ensino direcionado depende da capacidade das redes escolares e esse é outro crítico.

Pesquisa elaborada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) com 2,4 mil pessoas revelou que a grande maioria está insatisfeita com o novo sistema. Os resultados são importantes e podem ser decisivos para que as mudanças passem pelo crivo do Parlamento no próximo ano: 56% dos estudantes, 76% dos professores e 66% dos gestores não estão de acordo com as mudanças geradas a partir do novo modelo. Os dados divulgados pela Unesco serão conhecidos na íntegra em janeiro próximo.

Da parte do governo, a proposta pede a retomada das 2,4 mil horas pertinentes à Formação Básica (hoje são 1,8 mil horas) sem a integração com a formação técnica. O texto sugere a volta de todas as disciplinas consideradas obrigatórias no Ensino Médio, tais como Sociologia e Língua Espanhola e, entre outras frentes, propõe a definição de quatro percursos de aprofundamento, os chamados itinerários. Um projeto pedagógico que amplie a atratividade da escola e motive a conclusão de cursos que preparam para o futuro vai depender do alcance de sua eficácia. O ponto primordial é garantir formação para que jovens tenham condições de ingressar nas universidades e no mercado de trabalho.