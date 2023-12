O estresse acumulado no fim do ano e o impacto na economia

Que o estresse e a ansiedade aumentam em dezembro não é novidade. Já existe até uma palavra para essa Síndrome de Final de Ano: a "dezembrite". O aumento nos transtornos ansiosos e depressivos têm sido estudados há anos, mas atingiu patamares muito mais alarmantes após a crise sanitária da Covid-19. E dezembro traz, por natureza, uma autocobrança e melancolia típica dos ciclos que se encerram, incidindo, inclusive, no aumento do número de infartos no período de Natal e Ano Novo.

Há quem diga que dezembro deveria ser um mês de 60 dias para dar conta de todas as demandas de agenda de eventos, além das frustrações geradas por planos não concretizados ao longo do ano. É uma ansiedade que se acumula mês a mês, podendo desencadear outros transtornos mentais, como a depressão - doença que acomete 300 milhões de pessoas no mundo - 18,6 milhões no Brasil -, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

No primeiro ano da pandemia, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25% em nível mundial. O último grande mapeamento global da Organização Mundial da Saúde (OMS) coloca o Brasil no topo do ranking de países com maior prevalência de transtornos. Por aqui, em torno de 9,3% da população sofre de ansiedade patológica. Em segundo lugar vem o Paraguai, com 7,6%.

E muito dessa ansiedade dos brasileiros está ligada ao trabalho. De acordo com Estudos da International Stress Management Association no Brasil (Isma-BR) - principal instituição mundial que estuda o estresse, 72% dos brasileiros sofrem desse mal em relação ao ambiente laboral. Outros fatores apontados para que o País figure no topo do ranking de ansiedade são a falta de segurança pública, o desemprego e os rumos da economia.

No mundo, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), ligada às Nações Unidas (ONU), estima que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos por ano devido à depressão e à ansiedade, com custo à economia global de cerca de US$ 1 trilhão.

A OMS alerta, desde antes da pandemia, para a necessidade de reforçar os serviços de atendimento em saúde mental em nível global. Um compromisso que precisa ser acompanhado por um aumento de investimentos no setor público e pelo cumprimento de regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no setor privado. Em 2022, a agência pôs fim a limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, mas passado mais de um ano, há dificuldade em conseguir atendimento por plano de saúde.