A safra agrícola e o impacto no PIB gaúcho em 2024

O ciclo da agropecuária que está por começar em janeiro deve ser mais uma vez desafiador para o Rio Grande do Sul, devido ao impacto das chuvas que têm ocorrido em volume acima do ideal desde setembro, atrasando a semeadura de algumas culturas. Ainda assim, as projeções indicam que o PIB gaúcho deve crescer acima do brasileiro, podendo chegar a 4,7%, ante 1,5% no País. E será justamente a safra que permitirá essa elevação.

Com estimativa de forte quebra na safra de milho em nível nacional e a consolidação dos prejuízos no trigo, a melhor expectativa recai sobre a soja, cultura que pode, ainda, oferecer um rendimento próximo ao planejado. Obviamente que o clima tem de ajudar.

Se por aqui o problema é o excesso de precipitações, no Centro-Oeste, é a baixa ocorrência de chuvas e as altas temperaturas. Assim, em nível brasileiro, os produtores devem colher 312,3 milhões de toneladas de grãos na safra 2023/2024, volume 2,4% inferior ao obtido na temporada passada, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No RS, a companhia espera uma produção de aproximadamente 41 milhões de toneladas de grãos, ante uma estimativa de 28 milhões de toneladas em 2023. O ponto positivo deve ser a soja.

A situação ocorre depois de um 2023 já marcado por superações. Basta lembrar que o RS teve uma seca histórica, que prejudicou a safra de soja no verão passado, e as piores chuvas, caindo sobre o trigo, no inverno. Em 2023, houve uma quebra de 43% na soja, em relação a 2022, e de 52% no milho - cultura altamente suscetível a estresses hídricos, tanto por escassez quanto por excesso de água.

O levantamento da Conab sobre a safra de grãos, divulgado no início deste mês, indica que o Estado deve colher em 2024 em torno de 5,3 milhões de toneladas de milho - se os efeitos trazidos pelo El Niño não comprometerem demais o rendimento nas lavouras -, bem acima das 3,7 milhões alcançadas na safra passada. Ainda assim, bastante abaixo das esperadas 8 milhões de toneladas.

E, como o milho é a base da suplementação alimentar na pecuária de corte e leiteira, a tendência é de aumento de preço e de custo aos produtores de proteína animal. Exatamente pelo excesso de chuvas.

Apesar dos percalços, o agronegócio segue como o fiel da balança do PIB gaúcho. Depois de estiagens seguidas que causaram perdas nos últimos anos, a esperança é de uma safra melhor, o que deve impulsionar também os diversos setores da economia em 2024.