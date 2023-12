Reforma tributária não é a ideal, mas é um avanço no País

Não há dúvidas de que a reforma tributária é uma demanda importante em um País que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O texto aprovado na sexta-feira visa simplificar o sistema, torná-lo mais justo e eficiente, além de estimular a economia. No entanto, a nova legislação ainda suscita dúvidas entre os contribuintes e empresários de todos os portes e segmentos, principalmente porque pontos essenciais serão regulamentados, a partir de agora, por meio de leis complementares.

Entre os principais estão a criação do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) e do Imposto Seletivo. A nova legislação unifica impostos sobre o consumo em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que será dual: um para impostos estaduais, outro para federais.

A alíquota do IVA ainda não está definida, mas deve ficar em torno de 27,5% sobre o valor do produto, a maior do mundo, superando a Hungria, com 27%. Além das regulamentações que ainda são necessárias, os questionamentos giram em torno da não diminuição da carga tributária atual. Não é uma preocupação trivial já que, hoje, os tributos correspondem a quase 34% do PIB.

O governo, por sua via, defende que o sistema tributário ficará mais simples - o atual é considerado caótico e gerador de distorções -, facilitará investimentos e ajudará o Brasil a crescer, resultando em mais justiça tributária, com os ricos pagando mais e os pobres pagando menos impostos.

Se para o setor de serviços, a reforma significa um cenário de incerteza para 2024, na indústria, a legislação é celebrada como um grande incentivo ao crescimento econômico em um momento de promoção da neoindustrialização. Uma das razões é que o modelo acaba com o resíduo tributário, impostos que se acumulam ao longo da cadeia de consumo.

A existência dessa tributação oculta penaliza as empresas, seja em exportações, seja na competição com o produto importado no mercado brasileiro. A agropecuária é outro segmento que se beneficiará do novo sistema, uma vez que poderá exportar seus produtos sem carregar nos preços os custos da cumulatividade.

Entre o ideal e o possível, o Congresso entendeu que, depois de 30 anos de discussões, chegou o momento de o País ter sua reforma tributária. E mesmo a legislação não sendo unanimidade entre os diferentes segmentos da economia, busca, em seu escopo, desburocratizar, gerar mais empregos, mais renda e uma qualidade de vida melhor à população. Agora, fica a expectativa de dias melhores na economia.