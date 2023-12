Manter a desoneração da folha é um alívio à economia do Brasil

A manutenção da desoneração da folha de pagamento para 17 setores é um alento para a economia do Brasil, estagnada há dez anos. A medida permitiu a geração de 1,2 milhão de novos postos de trabalho no País entre 2018 e 2022, um crescimento de 15,5%.

Em novembro, o presidente Lula havia vetado integralmente a prorrogação até 2027 da desoneração - em vigor desde 2011 - e da redução da alíquota de contribuição previdenciária de municípios com até 142 mil habitantes. Adotada desde 2011, a desoneração é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Na prática, a medida reduz a carga tributária devida pelas empresas. O benefício, porém, perderia a validade no fim deste ano se o veto fosse mantido.

A derrubada no Congresso aconteceu com grande maioria tanto no Senado quanto na Câmara. A decisão foi celebrada por setores vitais da economia como uma medida acertada, que evita o aumento da carga tributária e o custo do trabalho, o que reverberaria por toda a cadeia econômica.

Entre os argumentos do governo para o fim da desoneração está o fato de a redução do custo direto do trabalho formal não ter gerado o número de contratações previsto. É preciso lembrar, porém, que o Brasil ainda está em recuperação da grave crise econômica em 2014 e da pandemia, que entre 2020 a 2022 afetou severamente a economia, sobretudo, o setor de serviços e a população de baixa renda. Basta analisar os números. O índice que melhor registra a situação é a renda per capita, que, em 2022, foi de R$ 1.353,00, atingindo o menor valor em dez anos.

Então, se a desoneração não criou as vagas desejadas, impediu uma enxurrada de demissões. Somente no Rio Grande do Sul, a manutenção da medida tem potencial para preservar 413 mil vagas de emprego.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que o governo deverá acionar o Judiciário contra a prorrogação da desoneração, já que o impacto para os cofres da União pode chegar a R$ 20 bilhões por ano. O valor, somado a outros originários de isenções fiscais que vêm sendo revistas, contribuiria para se chegar ao tão almejado déficit zero.

A decisão do Congresso, no entanto, não impede a abertura de uma frente de negociação com a equipe econômica para viabilizar eventuais alternativas. A Fazenda já havia sinalizado que apresentaria uma proposta que não gerasse impactos no Orçamento de 2024. A promessa é que saia até a próxima semana.