Economia só tende a ganhar com um novo Cais Mauá

O Cais Mauá, à beira do Guaíba, em Porto Alegre, é um cartão postal da cidade e do Rio Grande do Sul, porém, sem que a população tenha acesso aos armazéns, tombados como patrimônio histórico nacional e municipal, e às docas. O projeto de revitalização, tentado há pelo menos 10 anos pelo governo do Estado, busca democratizar o espaço e promover o desenvolvimento sustentável, entregando aos gaúchos mais uma área que possa ser aproveitada junto ao Guaíba. A obra tem potencial para beneficiar de forma gradativa o desenvolvimento da cidade, o que consequentemente deve incrementar os negócios e gerar novos empregos.

O último edital de concessão foi lançado em setembro e a previsão era de que as propostas fossem conhecidas na próxima semana. A pedido das interessadas no certame, no entanto, o governo estendeu o prazo para o recebimento dos envelopes, que agora ocorrerá em 31 de janeiro.

Os benefícios para a cidade são expressivos. A concessão à iniciativa privada inclui investimentos previstos de R$ 355 milhões para a ampla revitalização e qualificação do local. Nos primeiros cinco anos dos 30 de concessão, a vencedora terá de reestruturar os 12 armazéns tombados e o pórtico central, além de revitalizar três docas.

Para dar a dimensão, o Estado estima arrecadar, por ano, R$ 12,5 milhões com o comércio no cais. A geração de empregos projetada é de 45 mil diretos e 5 mil indiretos. A partir da operação, a projeção é que sejam gerados outros 4 mil postos permanentes. O comércio local deve arrecadar

R$ 73,4 milhões por ano.

Há, mesmo com todos os benefícios apontados, pontos do projeto de concessão que ainda despertam preocupação em parte dos porto-alegrenses. Os principais são quanto ao acesso da população à área e como será feita a contenção das águas do Guaíba em caso de cheia - somente neste ano foram duas -, já que o edital prevê a demolição parcial do Muro da Mauá, com a implantação de barreira alternativa.

Sobre o primeiro ponto, o edital garante a livre circulação de pessoas e proíbe a cobrança de ingresso para acessar o Cais a pé. No que tange a retirada parcial do muro, a previsão é a implementação de um projeto para contenção de cheias com a instalação de barreiras fixas e removíveis, que, antes de executado, deve ser aprovado pelo poder público.

O turismo, o comércio e o setor de serviços só tendem a ganhar com a revitalização de um local tão nobre e simbólico para o RS. O mesmo vale para a população, que terá mais um espaço público equipado para ocupar.