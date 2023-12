Novos desafios da COP-28 esbarram em potências econômicas

A urgência em conter as mudanças climáticas é um fato que não pode ser ignorado. A Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP-28) chegou ao fim na terça-feira com a assinatura de um texto, por quase 200 países, o qual propõe que se comece a reduzir o consumo global de combustíveis fósseis. Fica então o questionamento: É possível que a era do petróleo esteja se encaminhando para o fim?

Na década de 1990 era comum ouvir que o século XXI seria marcado por extinções. A sociedade viveria em um mundo sem papel, a clonagem humana seria algo comum, o setor de serviços passaria por uma superautomatização, enfim, as tecnologias quebrariam paradigmas e democratizariam o acesso à informação. De fato, muita coisa mudou. A civilização vem se adaptando, mas as profecias dos anos 1990 ocorrem de forma muito mais lenta do que o imaginado.

O mesmo deve ocorrer com o petróleo, se ocorrer. O acordo firmado em Dubai, nos Emirados Árabes, após duas semanas de negociações, tem como objetivo enviar um sinal potente aos investidores e formuladores de políticas públicas de que o mundo agora está unido para dar fim ao uso dos combustíveis fósseis, algo que os cientistas afirmam ser a última e melhor esperança para evitar uma catástrofe climática.

Hoje, os maiores produtores mundiais de petróleo são os Estados Unidos - com quase 40% das emissões globais -, a Arábia Saudita - maior exportador - e a Rússia, países com forte peso na economia mundial e que exercem um forte lobby pela manutenção do combustível fóssil na matriz energética.

Por outro lado, não deixa de ser surpreendente que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) planeje aumentar a demanda global de petróleo em 23% até 2045. Inclusive, enviou uma carta a seus membros na COP para que não aceitassem menções à redução dos combustíveis fósseis, mas, no lugar, propusessem a redução das emissões de gases-estufa.

O período até 2050 é, justamente, o necessário para que os países expandam suas agendas verdes. Nesse quesito, a delegação brasileira na COP-28 evidenciou a capacidade do Brasil em liderar uma corrida global por uma matriz energética limpa.

Para se ter uma ideia, de janeiro a outubro, as fontes renováveis (eólica e solar) responderam por 89,8% da nova capacidade instalada no País. Somente com a geração fotovoltaica, o Brasil deixou de emitir cerca de 9 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera.