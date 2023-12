Viajar de avião está caro no Brasil e tende a ficar ainda mais

O setor aéreo foi significativamente impactado durante a pandemia de Covid-19. As restrições de viagens, o fechamento de fronteiras e as medidas de distanciamento social afetaram drasticamente as operações das companhias aéreas em todo o mundo. E, para compensar as perdas, as aéreas aumentaram o preço das passagens, situação que, mais de um ano após a retomada de voos, continua a pressionar a inflação.

No início de 2022, com a retomada dos voos, causou espanto aos consumidores os preços dos bilhetes aéreos, fossem eles domésticos ou internacionais. A principal justificativa das companhias para os valores estarem muito acima dos praticados na pré-pandemia foi - e ainda é -, justamente, o endividamento das empresas.

Outros fatores, como a variação do dólar e o preço do querosene de aviação, poderiam contribuir para isso. No entanto, a moeda norte-americana passa por um período de estabilidade, enquanto o preço do combustível para aeronaves está em queda.

Em novembro, a passagem aérea foi o item de maior peso individual no resultado da inflação, com 0,14 ponto percentual da taxa de 0,28% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou seja, metade da alta. O valor acumulado do preço da passagem aérea em 2023 já está em 35,24%, ante 23,53% em 2022. E para quem deseja viajar neste mês de dezembro ou no período do verão, é melhor preparar o bolso, porque a tendência é de piora.

Para dar a dimensão do que representa o percentual de 35,24%, basta comparar com a inflação acumulada no ano, que está em 4,04%, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda assim, mesmo com os preços dos bilhetes aéreos nas alturas, as empresas da América Latina devem sofrer um prejuízo líquido de US$ 600 milhões em 2023, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). Por outro lado, as companhias aéreas globais devem lucrar quase US$ 10 bilhões.

Os números falam por si. O turismo passa por um período de aquecimento no Brasil, mas o preço alto das passagens aéreas ainda é uma barreira para muita gente poder viajar. Em outubro - mês do último Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) -, 7,8 milhões de passageiros voaram pelo País, um aumento de 7,7% em comparação com o mesmo mês de 2022.

Os números ainda não chegaram aos praticados em 2019, antes da pandemia, mas poderiam estar nas alturas caso os bilhetes tivessem redução de preço.